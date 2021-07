Zkorumpovaná justice si se mnou vytřela... Střelec vytáhl soudcovy chyby

Do vazby soud muže poslal kvůli obavám, že by na svobodě pokračoval v trestné činnosti či by utekl. „I zde v jednací síni začal zase vytahovat osoby, které se ho měly dotknout se slovy, že zkorumpovaná justice si s ním vytřela otvor a on na to tedy musí reagovat,“ popsal v pátek soudce Horký jednání obviněného.

„Celou justici považuje za zkorumpovanou, mně tady připomněl mou událost před dvaceti lety, kdy jsem se měl dopustit hrubého porušení při propuštění pana Roubala z vazby. Takže má informace o všech lidech, kteří se jeho osoby dotkli,“ doplnil.

Horký, soudce obvodního soudu Prahy 2, za sebou totiž má několik kauz. Tou, kterou obviněný zmínil, je incident z roku 1998, kdy Horký opomněl požádat o prodloužení vazby pro Ivana Roubala, tehdy obviněného z několikanásobné vraždy. Pochybení napravili policisté, kteří Roubala záhy zatkli za další trestné činy (později byl odsouzen na doživotí). Horký tvrdil, že obviněného muže chtěl z vazby skutečně propustit, odporovaly tomu ale svědecké výpovědi jeho kolegů.

„Zmatečný byl i postup doktora Horkého těsně před propuštěním Roubala. Horký jej totiž v cele navštívil a nechal mu podepsat slib, že se nebude vyhýbat soudnímu řízení. Pro tento slib nebyl důvod - soudce si ale byl vědom svého pochybení a chtěl je takto napravit,“ citovala tehdy MF DNES předsedu kárného senátu Miroslava Veverku.

Tehdejší ministryně Vlasta Parkanová chtěla Horkého odvolat, kárný senát Vrchního soudu v Praze mu ale nakonec jen na tři měsíce snížil plat o 20 procent. Jak iDNES.cz potvrdil mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček, v roce 1998 se řešilo odvolání proti tomuto rozhodnutí, trest snížení platu byl ale potvrzen.

Přesto Horký ve funkci předsedy senátu nevydržel. Vedení městského soudu se s ním domluvilo, že se tohoto postu vzdá a bude pracovat na přípravném oddělení. Místopředseda soudu Jan Sváček to tehdy odůvodnil snahou o „zklidnění situace“. „Doktor Horký nic nenamítal, sám je zřejmě unaven, protože poslední dobou byl pod velkým tlakem médií,“ uvedl Sváček koncem roku 1998 pro MF DNES.

Kauza policisty Kadlece

V dalších letech přišly ale nové problémy. Horký urazil předsedkyni senátu Vlastu Šafárikovou, když se o ní před kolegy vyjádřil vulgárně. Ukázalo se také, že jeho vinou nenastoupil do vězení odsouzený člověk, a že Horký zfalšoval protokol o jednání o propuštění na kauci, které se vůbec neuskutečnilo. Jak řekla iDNES.cz v roce 2016 mluvčí městského soudu Markéta Puci, tehdejší předseda soudu podal na Horkého z těchto důvodů kárný návrh. Ministr Otakar Motejl v roce 2000 navrhl zbavit problémového soudce taláru a ještě téhož roku ho dočasně postavil mimo službu.

Kárný senát tentokrát nepravomocně zbavil Horkého funkce soudce za urážku kolegyně a falšování protokolu, podle kterého senát projednal a schválil propuštění na kauci 500 tisíc korun. Další z údajných provinění bylo v té době již podle Puci promlčeno, a kárný senát Vrchního soudu v Praze k němu proto nepřihlédl.

Horký se i tentokrát odvolal a Nejvyšší soud k němu byl shovívavější. Umožnil mu, aby dále pracoval jako soudce, pouze mu zakázal, aby působil jako předseda senátu. Vedení Městského soudu se s ním v roce 2001 dohodlo, že přestoupí k Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

A v roce 2016 se objevil další problém. Městský soud v Praze tehdy zrušil rozsudek, kterým Horký vyměřil podmínku expolicistovi Karlu Kadlecovi, který řídil pod vlivem alkoholu a naboural. Problém přitom neměl soud s rozhodnutím, ale s úrovní vyhotovení rozsudku. Nebylo v něm zřejmé třeba to, kdy soudce mluvil sám za sebe a kdy se mu do rozsudku omylem dostala přímá řeč ženy, jejíž vůz Kadlec naboural.

Kvůli ledabyle zpracovanému rozsudku tehdy městský soud Horkému kauzu vrátil. Věc poté prošetřil a Horkému udělil výtku.

Souzeného šestašedesátiletého muže policie viní z úterní vraždy zaměstnankyně úřadu práce a z dalších trestných činů, případ zahrnuje i páteční poleptání ženy kyselinou před podnikem Aero Vodochody i sobotní výbuch a související zranění policisty v bytě v pražské Libni. Muži hrozí výjimečný trest, tedy 20 až 30 let vězení nebo i doživotí.