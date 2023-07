Stát samoživitelky a seniory nechrání, spíš je ponižuje, říká sociální pracovník

Jak to vlastně přišlo, že jste dostal cenu nejlepšího sociálního pracovníka, kterou uděluje ministerstvo práce a sociálních věcí?

Ta cena Gratias se uděluje asi sedm let, má různé kategorie a já jsem byl nominován za veřejnou správu. Navrhly mě kolegyně a kolegové, kvůli nimž jsem to také vzal, protože jinak jsem k práci ministerstva velmi kritický. Zároveň jsem to bral jako dobrou příležitost říct nahlas to, co se na veřejnost moc nedostane.

Stát má dávkový sociální systém postavený tak, že byste nejdřív měl vyčerpat veškeré svoje úspory a majetek a pak teprve nastoupí pomoc státu. Vlastně lidem říkají, že si můžou zažádat o sociální dávku, teprve až prodají třeba staré auto, které potřebují k dojíždění k lékaři.