Důvěra ve vládu je v troskách, nesvádějte zákazy na lidi, říká opozice

Markéta Adamová @market_a Na nových opatřeních lze najít plno blech. Chybí budoucí plán - čekání na zázrak nestačí. Zase jsou oznamována pozdě večer - bez premiéra. V tuhle chvíli to je ale vedlejší. Dodržujme je a chovejme se zodpovědně, neděláme to kvůli vládě, děláme to proto, že jsme lepší než ona. oblíbit odpovědět

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček na Twitteru připustil, že školáci se příští týden nemusí vrátit do lavic, jak se s tím původně počítalo.

„Situace je špatná a školy budou ještě několik týdnů zavřené,“ napsal Hamáček.



Jan Hamáček @jhamacek @MartinBaxa2 @ODScz ano, situace je špatná a školy budou ještě několik týdnů zavřené... oblíbit odpovědět

„Proč to má komunikovat ministr vnitra v karanténě na Twitteru?,“ řekl Rakušan. Postrádá jasné vyjádření ministra školství Roberta Plagy.



„Chtěl bych vyzvat jménem KDU-ČSL, aby o školách neprodleně rozhodla,“ řekl bývalý předseda strany Marek Výborný. Myslí se, že zejména na prvním stupni je osobní výuka nutná. „Pokud to vládě nepřipadá možné, i nepříjemné zprávy se mají říkat,“ uvedl Výborný.



Rakušan se podivil se nedělnímu zavření maloobchodů, což podle něj povede jen k tomu, že se lidé budou v obchodech hromadit v sobotu.



Feri: Opatření vlády bude vysvětlovat nový web

Na místě by také podle Starostů a nezávislých byla také masivní informační kampaň vlády směrem k občanům.



Podle poslance TOP 09 Dominika Feriho bude v řádu dnů spuštěn web, kde budou zcela konkrétně vysvětleno, co znamenají jednotlivá vládní opatření. Například jestli manžel smí po deváté hodině večer dojet autem pro manželku, která pracuje i pozdě večer.

Zatím to totiž podle Feriho není jasné. Vláda v pondělí zakázala lidem od středy vycházet od 21 hodin do 4:59 ráno. Výjimku mají právě cesty do práce a z práce či venčení psů do vzdálenosti 500 metrů.

Poslanci rozhodnou o příjezdu vojenských lékařů z USA

Sněmovna bude v úterý jednat o souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států Severoatlantické aliance a Evropské unie v Česku budou rozhodovat poslanci.

Vláda navrhuje, aby do Česka mohlo přicestovat na pomoc s epidemií koronaviru až 300 vojenských zdravotníků. Zatím je dojednán příjezd 28 lékařů z USA, dorazit by měli koncem týdne.



„Chci vyjádřit vděk této nabídce a TOP 09 bude hlasovat pro,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Příjezd vojenských lékařů podpoří i STAN. „Je to jasný projev solidarity,“ řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. KSČM nechce pomoc omezovat jen na EU a NATO, SPD míní, že má jít o civilní lékaře.

Američtí vojenští lékaři by měli podle ministra obrany Lubomíra Metnara působit v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a také v polní nemocnici, která vyrostla na výstavišti v Letňanech.

Do Česka dorazí tým lékařů Národní gardy z amerických států Nebraska a Texas. Americké velvyslanectví uvedlo, že o vyslání amerických specialistů hovořil velvyslanec Stephen King s premiérem Andrejem Babišem. „Tito vojenští zdravotničtí profesionálové mají zkušenosti s reakcí na koronavirové onemocnění ve Spojených státech,“ uvedl King.