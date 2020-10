Stop osobním stykům, jen tak koronavirus zastavíme, burcují experti

Ráno se mne (při snídani!!!) jeden redaktor ptal, co že je to prý ten lockdown. No, ono to vlastně není vůbec jednoduché. Doslovně se jedná o uzamčení či uzavření. V kontextu protiepidemických opatření se tím rozumí zákaz pohybu osob mimo jejich domovy. Mírný lockdown může omezovat třeba jen volnočasové aktivity, ale ve své nejpřísnější podobě může lockdown omezovat veškeré aktivity, s výjimkou těch, co jsou nezbytné pro fungování organizací zajišťujících základní potřeby a s...lužby. V určitém mírném lockdownu jsme tedy už nyní. Jeho uvažované zpřísnění bude asi spočívat v omezení vycházení pouze na docházení do práce a nejnutnější nákupy. Spontánní lockdown by mohl nastat tehdy, kdyby lidé v důsledku mimořádně špatné epidemické situace možná i provázené kolapsem zdravotního systému ztratili odvahu vycházet z domovů, včetně chození do práce. To by mohlo mít mimořádně vážné dlouhodobé dopady na fungování státu, a proto se musíme za každou cenou, tedy i za cenu spuštění řízeného lockownu, této situaci vyhnout.