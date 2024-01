Konflikt s Ruskem by byl primárně konvenční, ne jaderný, řekl Řehka

„Rusko je přímá a největší hrozba pro Českou republiku,“ řekl Řehka před poslanci. „Máme předběžné plány, které řeší otázku konfliktu na východním křídle aliance,“ uvedl náčelník generálního štábu. Mluvil i o tom, že obrana je věcí celé společnosti.

„Ještě k tomu jadernému protivníkovi, který je vybavený jadernými zbraněmi, aby bylo jasno. Naše odhady a předpoklady jsou, že pokud by došlo ke konfliktu třeba mezi Ruskem a Aliancí, tak by se odehrával jako primárně konflikt konvenční. Neznamená to, že by tam nemohly být použity třeba jaderné zbraně, taktické třeba, ale samozřejmě každý se chce vyhnout úplně poslední vlastně pojistce, odstrašující, a to je těm strategickým jaderným zbraním. Ale konflikt konvenční s protivníkem, který má jaderné zbraně, je jiný, než když je nemá,“ prohlásil Řehka.

V Koncepci výstavby Armády České republiky, kterou v prosinci schválila vláda, náčelník generálního štábu uvádí, že se musíme připravovat na válku velkého rozsahu, vysoké intenzity s technologicky vyspělým nepřítelem, který vlastní jaderné zbraně. „A musíme se připravovat rychle. Přímou hrozbou naší bezpečnosti a naším potenciálním vojenským protivníkem je v současnosti Rusko. Jeho rétorika i chování jsou vůči nám a našim spojencům stále více agresivní a méně předvídatelné,“ napsal do koncepce Řehka.

Poslanec opozičního hnutí ANO Pavel Růžička se Řehky ptal na to, na kolik dnů máme munici, na potřebu nových muničních skladů a proč nechce pořizovat raketomety.

Řehka mu opáčil, že na otevřeném jednání nechce hovořit o množství munice, kterou Česká republika má. „Munici nemáme zdaleka dořešenou,“ připustil jen obecně s tím, že muniční sklady musíme dál dobudovávat.

Na dotaz na raketomety opozičnímu poslanci odvětil: „Dejte nám 3 procenta HDP a budeme mí raketomety.“ Podle úpravy, kterou prosadila současná koalice, mají jít z rozpočtu povinně na obranu 2 procenta HDP.