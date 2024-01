Cvičíme na válku. Pozemní síly musí být připravené na vše, říká český generál

Pane generále, v jaké kondici se nachází pozemní síly? Víme, že armádu dlouhodobě trápí personální otázky. Daří se naplňovat tabulky?

Největším potenciálem jsou lidi a všechno stojí na lidech. S naplněním tabulek máme určité potíže. Nejsme je schopni naplňovat tak, jak bychom si představovali. Příliv nových vojáků k pozemním silám by měl být větší.

Vím ale, že Agentura personalistiky a náboráři dělají maximum. Je to ale dlouhodobý problém, který si uvědomujeme a v maximální míře se snažíme to změnit. Byla přijata řada opatření, ale pravdou také je, že pozemní síly často fungují jako pomyslná brána do armády, filtr a řada vojáků pak odchází dál k jiným armádním složkám.

Proč se to děje? V čem vidíte problém?

Ono to je logické. Řada vojáků si osvojí nějaké dovednosti, ale také zvýší svoji kvalifikaci a zejména své vzdělání a jdou dál. Jsme vstupní branou do armády a proto potřebujeme stálý přísun nováčků. Věřím, že s novou technikou se zlepší i míra stability našich lidí.

Jaké profese se vám nedostávají? Když se podívám na náborové stránky, vidím zejména technické profese a řidiče.

Chybí nám IT specialisté. Od roku 2020, kdy získáváme novou, moderní techniku, nové prostředky, zejména velitelsko štábní vozy, pandury, kolová obrněná vozidla, tak zde potřebujete zejména ajťáky.

Dále potřebujeme elektromechaniky, elektrospecialisty, protože technika samozřejmě potřebuje náležitou údržbu. A v neposlední řadě jsou to řidiči těžkých nákladních vozidel, to znamená ti, co mají řidičské oprávnění skupiny C a návěsy E. To nás trápí nejvíc.

Nejde paušalizovat to, kdo se co od koho má učit, jestli my od nich, nebo oni od nás. Generálmajor Roman Náhončík o výcviku vojáků z Ukrajiny na území ČR

Není tajemstvím, že armáda byla dlouhodobě podfinancovaná a má veliký vnitřní dluh. Jaké cíle v tomto ohledu jste si stanovil, když jste přebíral velení pozemních sil od generála Junga? Daří se je plnit?

Velení od generála Junga jsem přebral 1. 12. 2022. Cíle jsou jednoznačné. První je personál, to znamená lidi. Ti jsou vždy to nejcennější u každé organizace a je potřeba je zrekrutovat, vychovat a vzdělávat. To je běh na dlouhou trať.

Druhou mojí prioritou je modernizace a zavedením modernizačních projektů do jednotek pozemních sil tak, jak bylo naplánováno v součinnosti se sekcí rozvoje sil.

V současný době se nám daří modernizace u třináctého dělostřeleckého pluku, kde v podstatě veškeré prostředky, které potřebujeme pro zavedení nových houfnic Caesar, které jsou plánovány v roce 2025, kdy přijde prvních pět kusů, máme zajištěné.

To vše zde běží, včetně přípravy personálu a dalších prostředků pro následné plné využití moderních technologií a houfnic, které nahradí letité Dany (152mm samohybná houfnice ze sedmdesátých let, pozn. redakce).

Generálmajor Roman Náhončík a ministryně obrany Jana Černochová

Třetí je samozřejmě převzetí a kompletní přechod na moderní prostředky po podpisu smlouvy na dodávky pásových bojových vozidel pěchoty CV90 ze Švédska. Konečně se tak podaří, že sedmá mechanizovaná brigáda dostane prostředek s maximální ochranou posádky pro soudobé bojiště.

A poslední prioritou je intenzivní výcvik. Po nedávném cvičení Czech Lion 2023 bylo po pěti letech národně certifikované velitelství čtvrtého brigádního úkolového uskupení. Tím i probíhají certifikace jednotek, které jsou vyčleněny pro zahraniční operace, například pro Slovensko.

Z vašeho pohledu se tedy daří modernizace, nebo vidíte mezery?

Nezastírám, že by z mého pohledu mohla být modernizace rychlejší, ale jsem rád, že se to vše konečně hýbe a budeme schopni brzy získat novou techniku a doufám, že vše u sedmé mechanizované brigády proběhne alespoň tak dobře, jako tomu bylo v roce 2007 u čtvrté brigády rychlého nasazení.

Když zmiňujete bojová vozidla pěchoty CV90, máte informaci o tom, v jaké fázi se celý tendr nachází a dočkají se vojáci moderní techniky, která nahradí zastaralé BVP-2, podle plánu do roku 2026?

V roce 2025 by se ta technika měla začít vyrábět, pro nás a pro Slovensko, které pořizuje stejnou platformu, jen jiný kanon. První dodávky jsou pro vojáky tedy opravdu naplánovány v roce 2026, kdy bude přezbrojen první mechanizovaný prapor v Bučovicích.

Pokud se podíváme na koncepci výstavby armády, tak se zdá, že například výměna tanků za nové a moderní se plánuje poměrně pozdě, někdy po roce 2030. Není třeba této techniky výrazně dříve i v kontextu války na Ukrajině? A s ohledem na dodávku starých verzí tanků Leopard 2A4, myslíte si, že v moderní verzi, například 2A7, nebo 2A8, půjde o nejlepší řešení pro armádu?

Na vojenské škole jsem vystudoval tankový obor, tak k tomu mám opravdu blízko. Vím tedy, co vojáci potřebují. U tanků je opravdu těžké vybrat platformu, která by odpovídala soudobému válčišti. 73. tankový prapor má nyní tři tankové platformy. Dvě z nich jsou založeny na tanku T-72, jde o starší typ T-72M1, modernizovanou verzi T-72 M4CZ a nedávno vojáci převzali tanky Leopard 2A4. Takže při výcviku, celkovém provozu a celkovém sladění musí operovat tři různé platformy.

genmjr. Roman Náhončík Vystudoval vojenskou vysokou škola pozemního vojska v oboru Teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska a dva roky studoval i v USA na Army War College. Svoji kariéru započal u tankového vojska jako velitel čety. V letech 2019 – 2022 byl ředitelem na vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě v Monsu. Působil v misích UNPROFOR, KFOR, SFOR a byl náčelníkem štábu v misi PRT Lógar v Afghánistánu. Je držitelem řady vojenských ocenění, mimo jiné medaile NATO „Za službu pro mír a svobodu“.

Preferuji jednu jedinou platformu, to znamená jednodušší logistiku, udržování techniky, ale i výcvik. Vojáci se potřebují soustředit ne na rozličné tři platformy, jako tomu je nyní, ale primárně na schopnost boje, mít funkční a kvalitní techniku, dostatek munice. Tím i optimální slazení celého výcviku a příprav. To je alfou a omegou, co se od tankistů očekává.

A k moderním tankům. Vím, že jsou zde jednání, ta mají probíhat do roku 2026 a rozhodnout o nové platformě. Nepředpokládám, že by to mělo být něco jiného než leopard.

Nechci samozřejmě fabulovat, ale myslím si, že když už tady máme čtrnáct tanků leopard ve starší verzi 2A4, mělo by se v platformě pokračovat, ať již to bude 2A7, případně 2A8.

Prioritou je bojeschopnost praporu. Přáslavičtí vojáci se tanků dočkají, ale nechci spekulovat, jestli to bude už v roce 2030, nebo později.

Vyjma techniky potřebují vojáci i kvalitní moderní výstroj. Dodnes je možné vídat na zádech řady z nich takzvané pytle na zmije, batohy z osmdesátých let. Daří se i v těchto otázkách vybavovat vojáky? A co takzvané battle dresy? Hovoří se o jiném střihu polních uniforem, ale i maskovacím vzoru MAD21, který by měl minimálně částečně nahradit již legendární vzor 95.

V loňském roce byla podepsána smlouva na nové batohy. Dodávky očekáváme letos. Tím by měla být obnova splněna a vojáci získat moderní batohy.

Co se týče polních uniforem a maskování MAD21, je v současné době schválený střih a dodělává se víceméně zmíněný potisk MAD21 tak, aby to vše jako celek splňovalo potřebné standardy.

Česko se podílí na výcviku vojáků z Ukrajiny, ale není to spíše naše země, která by si měla vzít ponaučení ze zkušeností z tohoto boje? Zohledňujete i výcvikové aktivity na základě poznatků z této války?

Myslím si, že zejména sedmá mechanizovaná brigáda odvedla kus dobré práce při výcviku ukrajinských vojáků. V současné době tady je již pátá rotace vojáků. Nejde paušalizovat to, kdo se co od koho má učit, jestli my od nich, nebo oni od nás. Každá rotace má svá specifika. Někteří mají již zkušenosti z fronty, někteří jsou z mobilizačních záloh bez bojových zkušeností.

Co se týče těch posledních dvou dotací, tak to jsou kompletní nováčci, to znamená, že jde o pět pěších nebo mechanizovaných rot, které cvičíme a jsou to lidé, kteří třeba nikdy nedrželi zbraň v ruce. Takže kdo se od koho učí? Ukazujeme jim naše postupy, jak útočí mechanizované roty, jak se brání, jak působí v praporní sestavě a tak podobně.

Na druhou stranu, první tři rotace měly bojové zkušenosti. Vedli útočnou nebo obrannou činnost v konfliktu na Ukrajině. Když to shrnu, každý si z toho vezme to své a je odpovědností každého velitele, jakým způsobem to použije.

Armáda v současné době působí převážně na Slovensku a v Pobaltí. Mají tyto mise stejný přínos pro vojáky, jako tomu bylo například v Afghánistánu a v Mali? Jak získávají nováčci zkušenosti, přebírají know-how od zkušených bojovníků, kteří za sebou působení v těchto misích mají?

Pokud jde o mise, musíme odlišovat dvě věci, pokud se, jak říká náčelník generálního štábu připravujeme na válku velkého rozsahu. Potřebujeme doktrinální věci, to znamená útok, obranu, boje na zdrženou a jiné taktické činnosti. V misích vojáci získávají zkušenosti, ale ty jsou jiného ražení. Jsou to takzvané operace pro operace, které mají úplně jiný rozsah a náplň.

Vojáci se v misích samozřejmě naučí mnohé, dokážou se přizpůsobit různým situacím, prostředí, už jen to, že mají u sebe čtyřiadvacet hodin denně výzbroj, výstroj, často i těžkou, balistickou ochranu, tak to je pro ně něco nového.

Tady doma se k tomu dostanou jen v rámci cvičení, kdy vyjedou do prostoru třeba na dva týdny. Tím je zejména mise jiná. Tam vojáci pochopí, že to vše, co jsem vyjmenoval, je součástí jejich životů čtyřiadvacet hodin denně, několik měsíců.

V Mali, ale i v Afghánistánu, šlo například o výcvikové mise, mentoring, dělala se tam třeba řada doprovodů, patrolovací činnosti, ochrana civilních expertů a zaměstnanců a tak podobně. To samozřejmě vojáky naučí. Mnohé dovednosti si osvojí tak, že se stanou samozřejmostí, prakticky stereotypem.

To vše je dobré, ale když se vrátím na začátek, to, co potřebujeme cvičit i v kontextu války na Ukrajině, jsou doktrinální věci.

CV90 je výkonný bojový vůz pěchoty. Sedmdesátikilometrová rychlost na zpevněných plochách, vysoká manévrovatelnost, ale také dostatečná balistická ochrana z tohoto stroje dělají právem obávaného protivníka na bojišti.

Pane generále, na závěr, kde si přejete vidět pozemní síly a jejich úroveň za řekněme deset let?

V první řadě bych pozemním silám přál hodně dobrých lidí, to je gró a to nejcennější. Důležitá je alianční spolupráce, která vojáky v mezinárodním prostředí posouvá na jinou úroveň. A samozřejmě si přeji, aby nejen sedmá mechanizovaná brigáda byla zcela zmodernizovaná, ale to platí i pro další druhy sil, chemiky, logistiky, ženisty a tak dále.

Přeji si, aby se dařilo realizovat armádní tendry a modernizace a ne je oddalovat, jako tomu často bývalo dříve a ať mají vojáci tu nejlepší dostupnou výzbroj a techniku pokud možno co nejdříve.