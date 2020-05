Poslanci projednají možnost odkladu odvodů na sociální pojištění pro firmy

„Odložení odvodů je administrativně jednoduché, rychlé a má potenciál dočasně posílit likviditu zaměstnavatelů o desítky miliard korun,“ argumentuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Odvodů zaměstnanců se možný odklad netýká.



Sociální odvody za měsíc hradí zaměstnavatel do dvacátého dne následujícího měsíce. Za květen až červenec by podle vládního návrhu musel peníze odvést státu do 20. října, a to i s penále. To nyní činí 0,05 procenta dlužné částky za den. Snížit se má na pětinu, na 0,01 procenta za den. Maláčová to označila za výhodnou půjčku pro firmy v potížích. Pokud by možnost využili všichni zaměstnavatelé, měsíčně by odložená suma byla 28 miliard korun.



Poslanci projednají také posun lhůt pro předložení návrhu státního rozpočtu na příští roku. Návrh bude moci vláda předložit Sněmovně koncem října, o měsíc později proti běžnému harmonogramu. Důvodem je podle vlády těžko předvídatelný vývoj ekonomiky.

Již dříve vládní strany ANO a ČSSD za pomoci KSČM, která vládu toleruje, prosadily změnu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Právě to vládě umožní pro příští rok předložit rozpočet se strukturálním schodkem až čtyři procenta HDP.

Třetí navržená novela zákona o veřejných zakázkách, kterou ve středu odpoledne projednají poslanci, má vládě pomoci zadávat veřejné zakázky na výrobu ochranných prostředků proti šíření koronaviru ve zjednodušeném řízení i po skončení nouzového stavu.

Zadavatel nebude muset podle návrhu v případě jednacího řízení bez uveřejnění ověřovat kvalifikaci. Vláda argumentuje, že když na trhu existuje jen jeden dodavatel, lze požadavky na kvalifikaci považovat za nadbytečné. Zadavatel také podle návrhu vlády nebude muset vyloučit vybraného dodavatele, který nemá zaknihované akcie.

