Poslanci rozhodnou o pandemickém zákonu a větších oprávnění vlády

„V aktuálním platném znění pandemického zákona nejsou některá z

těchto mimořádných opatření zakotvena, což však v praxi způsobuje značné obtíže, které vedou až ke zrušení některých, podle názoru Ministerstva zdravotnictví pro zvládání pandemie covid-19 stěžejních, opatření ze strany správních soudů,“ napsala vláda do zdůvodnění návrhu, který chce schválit zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Jedná se například o možnost omezit provoz provozoven stravovacích či ubytovacích služeb či pro něj stanovit podmínky, aniž by toto opatření bylo vázáno na existenci konkrétních osob podezřelých z nákazy či konkrétního ohniska nákazy, dále o možnost regulovat provoz vnitřních a vnějších sportovišť, kulturních, společenských a jiných obdobných akcí.

Úřady budou moci nařídit testování například podnikatelů, studentů, žáků a předškoláků, nejen zaměstnanců a jiných pracovníků. Nařízení izolace nebo karantény budou moci orgány ochrany veřejného zdraví ze zákona oznamovat lidem i telefonicky nebo krátkou textovou zprávou. Opatření mají moci vydávat také ministerstva obrany a vnitra.

Proti prodloužení pandemického zákona a rozšíření oprávnění, které chce vláda, budou na Malostranském náměstí před Sněmovnou protestovat odpůrci protiepidemických opatření. Akci svolalo sdružení Chcípl PES.

Další návrh, který chce vláda prosadit zrychleně, by dal ředitelům škol pravomoc vyhlásit v případě velkého počtu učitelů v karanténě mimořádné ředitelské volno nebo distanční výuku po dobu až deseti dnů. Rodiče mají mít v této době nárok na ošetřovné. Nyní mohou ředitelé rozhodnout až o pěti volných dnech za rok. Mimořádné volno by mohli vyhlásit v případě, že by škola dočasně nemohla zajistit ani distanční výuku.

Laboratoře v Česku v pondělí odhalily 30 350 nových případů nákazy covidem. Je to nejvyšší denní přírůstek od vypuknutí epidemie. Počet hospitalizovaných s covidem mírně stoupl na 1 695, v těžkém stavu je 207 nemocných. Incidenční číslo, tedy počet nemocných na 100 tisíc obyvatel, stouplo na 1 585.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování