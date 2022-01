Téměř všichni nakažení mají omikron. A už se šíří skandinávská podvarianta

Varianta BA.2 byla poprvé popsána 6. prosince, původně jako subvarianta linie jihoafrického omikronu, která nyní v Česku dominuje. Poslední poznatky podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ukazují, že příbuzné nejsou.

Podíl z celkového počtu sekvencí v průběhu času v Česku

Zdroj: Emma B. Hodcroft. 2021. "CoVariants: SARS-CoV-2 Mutations and Variants of Interest." https://covariants.org/

Definitivně potvrzený celogenomovou sekvenací je jeden případ BA.2 na Ostravsku, 173 podezření na výskyt podvarianty ukázala vyšetření diskriminačním PCR testem. Ze zkoumaného objemu vzorků jsou to podle SZÚ asi čtyři procenta. Budou dál vyšetřeny sekvenací.

„Ačkoli varianta BA.2 přitahuje pozornost odborné i laické veřejnosti, klinická praxe zatím v zasažených zemích nehlásí změny v průběhu onemocnění nebo v počtech hospitalizovaných v přímé souvislosti právě s touto variantou,“ uvedla ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Na podrobnější závěry je však podle Mackové zatím příliš brzy a je třeba vyhodnotit více dat.

Od pondělí 17. ledna se musí dvakrát týdně povinně testovat všichni zaměstnanci firem, kteří dochází na pracoviště, a to i lidé očkovaní či po prodělání nemoci. V případě pozitivního antigenního testu odchází pracovník na pět dní do karantény v níž může, avšak nemusí podstoupit ověřovací PCR test, pokud bude negativní, smí se hned vrátit do práce.

Nakažlivější omikron zvedá rekordy přírůstků

Počty nově potvrzených případů nákazy covidem po prosincovém poklesu od začátku ledna zase rostou. V úterý 18. ledna byl zaznamenán nejvyšší denní nárůst případů za celou dobu epidemie, a to téměř 28 500. Důvodem nárůstu je právě šíření nakažlivější varianty omikron.

Denní přírůstek nově nakažených na webu ministerstva navíc nezahrnuje případy opakované nákazy u již dříve pozitivně testovaného člověka. V posledních týdnech jich výrazně přibývá. V neděli bylo opakovaně nakažených 3 545, tedy čtyřikrát více než před týdnem.

Za poslední týden hodnotila Národní referenční laboratoř SZÚ data z 83 685 provedených testů diskriminačních PCR z 90 laboratoří. Vzorky byly odebrané v týdnu od 16. do 23. ledna.

Celogenomovou sekvenací, podrobnějším vyšetřením, které trvá zhruba dva týdny, bylo od začátku epidemie vyšetřeno více než 24 600 vzorků. Za poslední měsíc přibylo dalších 1 514.

Počty nově hospitalizovaných podle stupně očkování