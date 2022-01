Omikron se šíří mezi dětmi, pediatři musí pomoct s očkováním, říká Cabrnochová

Jaký očekáváte, že bude zájem o třetí dávku u této věkové skupiny?

V procentech to přesně nedokážu říct. Každopádně se na nás obrací velké množství rodičů, kteří volají po možnosti přeočkovat děti i v této kategorii. Systém, kam se zapisují posilující dávky, do minulého týdne neumožňoval, aby se přeočkovali děti a adolescenti do 18 let. V této věkové skupině jsou i dospívající a těžko vysvětlit , proč by neměl mít například 17 letý právo se očkovat, na rozdíl od 18 letého dospělého člověka.

Volání veřejnosti po podání posilující dávky zde bezpochyby bylo. Zájem stoupl poté, co se tato možnost otevřela v okolních zemích, a především když se vydala odborná stanoviska institucí jako je americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Doporučení vychází z toho, že převažují benefity očkování nad případnými riziky.

Myslím, že hodně lidí v mladší generaci a i rodičů dětí uvažuje nad tím, že se mladší s covidem vypořádávají poměrně dobře, zároveň s variantou omikron se pojí lehčí průběh a očkovaní ještě nějakou imunitu mají. Jak byste jim vysvětlila, že mají na třetí dávku jít?

Účinnost očkování klesá v čase a to ve všech věkových kategoriích. Mnoho lidí už covid prodělalo, ale v poslední době začínají stoupat počty opakovaných infekcí a posilující dávka výrazně zvyšuje účinnost vakcinace. Z dat o reaktivitě posilujících dávek víme, že počet hlášených reakcí na vakcínu je obdobný, nebo i nižší, než jich bylo po dávce druhé.

Možné nežádoucí účinky jsou vzácné a bedlivě je sledujeme. U skupiny mladších dospívajících se dříve objevily případy myokarditid (zánět srdečního svalu – pozn. red.), které nezanechaly žádné trvalé následky. Po posilující dávce ale zatím podle izraelských studií nebyl zaznamenán ani jeden podobný případ ve věku 12 až 15 let.

Česká vakcinologická společnost se shodla na formulaci, že doporučuje očkování všem nad 18 let a mladším ho umožňuje. Tím klademe důraz na očkování nejrizikovějších skupin. Podle dat, které máme k dispozici, chceme, aby bylo umožněno přeočkovávat i mladší věkové kategorie. Toto stanovisko České vakcinologické společnosti podpořila i Česká pediatrická společnost a nepochybně se připojí další.

Působí na mě zvláštním dojmem klást rozdíl mezi umožněním a doporučením. Znamená to, že mladším osmnácti let očkování přímo nedoporučujete?

To neříkáte správně. My chceme, aby nezletilým byla tato možnost umožněna a myslím si, že rozhodnutí ministerstva zdravotnictví je i reakcí na naše stanovisko. Vždycky jde o větší míru benefitu, z toho vychází i stanovisko, ve kterém je posilující dávka pro dospělé zdůrazněna, jelikož v této skupině je třeba klást větší důraz na plošné uplatnění doporučení než u skupin mladších

Limitováni jsme i z hlediska stanoviska Evropské lékové agentury, která se dosud k tématu nevyjádřila, bohužel ale epidemie u nás vrcholí právě nyní, a proto se i Česká republika vydala podobnou cestou jako některé další státy a umožňuje dříve očkovaným za 5 měsíců po dokončené vakcinaci podat posilující dávku i v kategorii od 12 let.

Mladší generace přestávají profitovat z očkování v minulosti, i u nich se mohou objevovat vážnější komplikace a jsou mezi nimi také rizikovější skupiny. V zájmu o očkování může hrát roli dále praktický aspekt, tedy potřeba platného certifikátu v případě cestování.

Máte představu, kolik se aktuálně naočkovalo nezletilých a co je, potažmo jejich rodiče odrazuje?

Ve skupině 12 až 15 let je naočkována oběma dávkami zhruba polovina (k 20.1. to bylo 49,6%), přestože jde o méně rizikovou skupinu. To vnímám jako velký úspěch, který pomohl navýšit celkovou proočkovanost české populace. Co se týče nejmladší skupiny, tam jsme asi na třech procentech a nepochybně je otázka, jak se budou čísla v této skupině měnit, jedná se o více dětí než bylo v kategorii 12 až 15, také se nacházíme na vrcholu epidemie variantou omikron, kdy se už bohužel celá řada dětí s nemocí setká.

Ze své praxe mohu říct, že se setkáváme s velkým nárůstem počtu nemocných dětí. Velké procento dětí se tak k očkování nedostane, protože dojde k onemocnění. Například minulou středu jsme měli v ordinaci očkovat řádově něco přes stovku dětí a část rodičů zavolala, že se děti nedostaví, jelikož prodělávají onemocnění nebo jsou v karanténě.

Myslíte si, že dětské kolektivy jsou nyní semeništěm nové varianty omikron?

Počty nemocných dětí postupně narůstají a dokládá to i počet pozitivních testů při testování ve školách v posledním týdnu. Z vlastní praxe pediatra musím říct, že ve skupině dětí se omikron výrazně šíří a to i mezi dětmi, které v kolektivech nejsou, nemocné máme i kojence a batolata. To jsme mohli pozorovat i v jiných státech, kde byly přeplněny pediatrické ordinace a to především vlivem rychlého nárůstu počtu nemocných dětí při nástupu varianty omikron.

Hovořilo se o tom, že část pediatrů očkování dětem nenabízí. Čím to je a co děláte proto, aby se situace zlepšila?

Neřekla bych, že pediatrů je zapojených málo. Jejich zapojování bylo postupné z důvodu složité distribuce vakcín na přelomu roku. Čtrnáct dní od doby, kdy se mohli začít zapojovat, se jich přihlásila více než čtvrtina a to není vůbec špatné číslo. Někteří se domluvili, že chodí pomáhat svým kolegům nebo do očkovacích center pro děti.

Vyzvali jsme pediatry, aby udělali vše proto, aby se mohli zapojit a dokázali rodičům u nich registrovaných dětí nabídnou očkování nebo jim poradit, kde je dostupné očkování pro děti v jejich okrese. Očkování proti onemocnění covid-19 má být také, jako i jiná očkování, naplní jejich práce. Rozumíme ale, že z mnohá důvodů například personálních či nedostatečného zájmu rodičů, kteří již v některých případech i využili nabídky jiných očkovacích míst, to pro některé možné není.