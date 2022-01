Laboratoř rozeslala SMS se starými výsledky testů na covid. Řeší chybu serveru

„Právě mi přišla SMS zpráva, že mám pozitivně testované dítě, které na testu přitom vůbec nebylo. Jednalo se o PCR test. Ne, není to podvod, jak by se mohlo zdát, jen další díl paniky. CityLab omylem rozesílá rok staré výsledky testu, kdy byl kluk před rokem 20. ledna skutečně pozitivní,“ upozornil redakci Petr Č.

Na infolince společnosti její zástupkyně uvedla, že mají nyní problém se serverem. Redakce iDNES.cz následně požádala o vyjádření mluvčí CityLab Denisu Hledíkovou.

„Pokud pacient nečeká na výsledek testu, tak ať zprávu prosím vymaže. Není to záměr, ale bohužel server nám rozesílá tyto SMS zprávy. Je to chyba, kterou se snažíme odstranit a pracujeme na ni. Bohužel se mezitím uvolnily nějaké výsledky opětovně. Omlouvám se,“ řekla zástupkyně CityLab. Kolik starých SMS zpráv bylo rozeslaných, ale říct odmítla se slovy, že to nemůže sdělit.

Nemocnice rozeslala tisíc starých výsledků

Podobný problém se objevil loni v lednu. Tehdy Fakultní nemocnice Brno omylem znovu rozeslala okolo tisíce SMS zpráv s výsledkem starých testů na covid-19. Lidé jej měli rovněž ignorovat. Podle nemocnice to způsobila také chyba systému.

„Kvůli systémové chybě, která nastala při uzávěrce konce roku, došlo dnes po poledni k odeslání duplikátů SMS zpráv s výsledky testu na covid. Testovaným přišla opakovaně ta stejná zpráva. Ta obsahuje původní datum stěru, proto prosíme, aby ji lidé ignorovali,“ sdělila tehdy mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Nejprve to podle čísel z nemocnice vypadalo, že opakovaných zpráv bylo až 17 tisíc. Padlo tak rozhodnutí, že zařízení pošle takto zasaženým lidem omluvnou SMS.