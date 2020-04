Poslanci kývli na vyšší zadlužení, Schillerová nechce škrtat ani zvýšit daně

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Varováním pro vládu, že věci nemusí jít z jejího pohledu tak hladce, bylo její fiasko při snaze přehlasovat Senát a nedokázala prosadit novelu daňového řádu, když sehnala jen 98 hlasů, protože šest poslanců ANO, ČSSD a KSČM těmto stranám chybí, jsou omluveni.

Jen o jediný hlas tak dvě vládní strana a komunisté, kteří vládu podporují, prosadili změnu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Ta vládě umožní pro příští rok předložit rozpočet se strukturálním schodkem až 4 procenta HDP. Novelu vrátil Senát.



“Je podle nás zcela nepřijatelné, aby zákon, který se týká ledna příštího roku a dalších sedmi let, byl přijímán ve stavu legislativní nouze ve zrychleném procesu,“ řekl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Před přijetím zákona varovala i šéfka Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. „Novela má rozvolnit jednu ze dvou základních pojistek. A to na celých sedm let počínaje velmi vysokou hodnotou čtyřprocentního strukturálního deficitu, což je nějakých 200 až 250 miliard korun navíc. S návratem k původní hodnotě až v roce 2027,“ řekla Zamrazilová poslancům.



Na příjmech bude ovšem podle ministryně financí Aleny Schillerové státu chybět minimálně 150 miliard korun. „Buď by to znamenalo seškrtat výdaje, nebo zvýšit daně,“ varuje Schillerová, co by znamenalo nepřijetí zákona. Ani zvyšovat daně, ani škrtat výdaje ale ministryně financí nehodlá.

Poslanci rozhodnou i o letošním schodku 300 miliard

V pondělí ve vládě získala podporu pro úpravu státního rozpočtu na letošní rok a zvýšení jeho schodku na 300 miliard korun.

Sněmovna tak bude hlasovat i právě o zvýšení letošního schodku na 300 miliard korun, o zvýšení plateb státu do zdravotnictví za státní pojištěnce či o prodloužení vyplácení kompenzačního bonusu OSVČ.

Do 8. června chce vláda osobám samostatně výdělečně činným za každý den, kdy byly poškozeny kvůli omezení jejich podnikání, vyplácet pětistovku denně.

Pět stran opozice deklarovalo společný postup

Na společné tiskové konferenci před středečním jednáním předsedové pěti opoziční stran – ODS,Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN - deklarovali, že budou při schůzi postupovat společně. Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že opoziční strany budou prosazovat, aby nárok na kompenzační bonus měli i lidé pracující na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zmínila návrh, aby stát pomohl hradit část nájmu podnikatelů, alespoň 60 procent, pokud museli zavřít svůj provoz. „Státu se to vyplatí, než aby nechal tyto podnikatele zkracovat,“ řekla Pekarová Adamová.

Senát vrátil do Sněmovny i možnost odkladu nájemného v bytech a v prostorách pro podnikání. Sněmovna bude muset znovu hlasovat rovněž o působení lékařů ze zemí mimo Evropskou unii bez potřebné aprobace v nemocnicích. Všechny předlohy souvisí s nynější koronavirovou krizí.



Poslanci budou hlasovat také o státních zárukách za komerční úvěry pro podnikatele. Vláda kývla na záruku pro malé a střední firmy ve výši 150 miliard korun, která by jim měla pomoci k úvěrům v celkové výši 600 miliard korun. Maximální výše jednoho úvěru bude moci být 50 milionů korun.

V případě malých a středních firem, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců bude plnění ze záruky je v jednotlivém případě omezeno částkou 45 milionů korun, u podnikatelů zaměstnávajících až 500 zaměstnanců bude ručení omezeno částkou 40 milionů korun.

