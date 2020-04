Vláda bude rozhodovat o další pomoci OSVČ, zvýšení schodku i o cestování

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová předloží návrh na zvýšení schodku rozpočtu z nyní plánovaných 200 miliard korun na 300 miliard korun.Zvýšení l na 200 miliard z původního plánovaného deficitu 40 miliard korun schválila Sněmovna v březnu.

„Aktualizovali jsme odhad propadu příjmů, je větší než těch 80 miliard, které jsme odhadovali před měsícem,“ řekla Schillerová v neděli v Otázkách Václav Moravce. Několikrát v minulých dnech prohlásila, že nehodlá škrtat, aby mohla vláda pokračovat ve zvyšování důchodů či platů učitelů.

Finanční podpora pro osoby samostatně výdělečně činné se zřejmě rozšíří nad rámec již schváleného příspěvku 25 tisíc korun. Schillerová vládě předloží návrh, aby i po 30. dubnu dostávaly OSVČ kvůli omezení jejich podnikání 500 korun denně.

Vláda by také mohla rozhodnout o zvýšení odvodů státu za takzvané státní pojištěnce, tedy za děti, důchodce, ženy na mateřské či nezaměstnané.

„My musíme navýšit platbu za státní pojištěnce tento rok. Od 1. června o 500 korun, musíme dostat tento rok do systému 19,2 miliardy, a další rok dalších plus 200 korun,“ řekl minulý týden premiér Andrej Babiš s tím, že zdravotnictví je „definitivně nejdůležitější“.



Vláda by tím podle něj dostala letos do zdravotnického systému 19,2 miliardy korun navíc. Příští rok by se pak částka měla navýšit o dalších 200 korun. Spolu s navrhovaným letošním navýšením by to pro zdravotnictví znamenalo o 53 miliard korun více než dosud.



Ministři se budou zabývat i uvolněním pravidel pro cestování do zahraničí kvůli práci a podnikání. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka půjde mimo jiné o to, aby lidé po návratu z pracovní cesty nemuseli nutně do karantény.

