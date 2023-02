Dívka zpívající na troskách. Instalace na balkóně Sněmovny symbolizuje naději

ChemiS, vlastním jménem Dmitrij Proškin, je umělcem, který se mnoho let pohybuje v oblasti pouličního umění. Veřejně se například proslavil s národně laděným graffiti, na kterém je vyobrazen plačící Masaryk utírající si slzy do české vlajky.

Dílo odhalili předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová s ukrajinským velvyslancem v ČR Vitalijem Usatyjem na balkóně sněmovního paláce Smiřických s výhledem na Malostranské náměstí.

„Spolupráce začala již v lednu a bylo to velice rychlé jednání,“ řekl pro iDNES.cz umělec, který se svou prací vyjadřuje ke společenskému dění.Tvůrce instalace se zmínil, že užil výhradně spreje, na které se i specializuje.

Ústřední tématikou je pro ChemiSe reálná osmiletá holčička Amelia Anisovychová, která zpívala přímo z krytu na Ukrajině, čímž se proslavila po celém světě. V současnosti je dívka koncertující zpěvačkou.

„Spojil jsem se s její manažerkou a i když jí povinnosti nedovolily přijet, přesto jsem jí užil jako ústřední motiv,“ prohlásil ChemiS.

Sdělil i to, na co by měla malba upozorňovat. „Má to být symbol naděje a lidskosti, kterou si musíme zanechat i přes zničená ukrajinská města a zničené životy,“ prohlásil umělec.

„V uplynulých dvanácti měsících jsme byli svědky barbarského běsnění ruské armády, která za sebou nechává spoušť, zkázu, která vraždí a mrzačí nevinné civilisty a páchá neprominutelné válečné zločiny. V minulém roce jsme ale byli rovněž svědky nezdolného odporu ukrajinského národa v čele se statečným prezidentem Volodymyrem Zelenským,“ řekla při příležitosti instalace díla šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

„Hrdinství Ukrajinců pro mě ztělesňují nejen vojáci a vojákyně, kteří chrabře brání napadenou vlast se zbraní v ruce. Hrdinství prokazují dnes a denně také lidé jako sedmiletá dívenka Amelia, jejíž procítěné pěvecké vystoupení uvnitř ostřelovaného kyjevského bunkru se rázem stalo jedním ze symbolů ukrajinského vzdoru i naděje. A naděje dává smysl našim životům,“ dodala.

Umělec ChemiS na sebe upozornil už krátce po vpádu Rusů na Ukrajinu, kdy na stěně domu v pražských Nuslích vytvořil graffiti s motivem vyděšené holčičky, která se spolu se svými hračkami - pohádkovými postavičkami z celého světa - schovává pod ukrajinskou vlajkou.