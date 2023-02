Poslanci zpřísní podmínky pro výplatu humanitární dávky uprchlíkům u Ukrajiny

Například kvůli věku, péči o malé dítě, invaliditě či studiu a v případě, že tomu tak není, bude od začátku následujícího měsíce po uplynutí 150 dní dostávat humanitární dávku nižší - jen ve výši existenčního minima.

„Humanitární dávka ve výši životního minima bude náležet maximálně po dobu 150 dnů po udělení dočasné ochrany, poté bude snížena na úroveň existenčního minima, nemá-li osoba objektivní překážky pro zapojení na trh práce, tedy není ve věku do 18 let nebo nad 65 let nebo nestuduje do 26 let věku nebo není ta osoba těhotná či zdravotně postižená nebo nepečuje o dítě do šesti let nebo o osobu se zdravotním postižením,“ řekl při předchozím projednávání zákona ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Při prověřování žádostí se nebude přihlížet k tomu, jaký majetek nechali uprchlíci doma na Ukrajině, ale k tomu, čím disponují v Česku.

Novela lex Ukrajina má upravit i vyplácení solidárního příspěvku na ubytování Ukrajinců s dočasnou ochranou v domácnostech a podmínky bezplatného nouzového ubytování. Převede také od dubna asistenční centra pomoci Ukrajině z krajů na ministerstvo vnitra a uzákoní i evidenci pracovních dohod uprchlíků.

Uprchlíci si mohou prodloužit dočasnou ochranu v Česku o rok do konce března 2024. Musí ale do konce letošního března vyplnit žádost na internetu a následně se pak ještě do konce září osobně dostavit na pohovor s pracovníky ministerstva vnitra.