Babiš bere ministry jen jako náměstky, říká Šmarda, nováček ve vedení ČSSD

Než vás sociální demokraté zvolili do vedení ČSSD, mluvil jste o tom, že nemáte lidi třídit podle toho, zda jsou z Prahy, Brna či venkova, a nemáte jim nadávat do liberálů, do pražské kavárny nebo do vesnické hospody. Prostě je nemáte urážet. Kdo podle vás tyhle věci dělá?

Dělají to lidé, kteří chtějí obyčejné lidi, kteří chodí do práce a žijí ze mzdy nebo kteří žijí z důchodu, rozeštvávat kvůli svým sobeckým zájmům.

Dělá to podle vás někdo z vaší politické konkurence?

Nechci mluvit o konkrétní straně. Chtěl jsem říci, co nemají dělat sociální demokraté. Nechci radit politické konkurenci, čeho se má vyvarovat. Je pravda, že v minulosti i ze strany sociálních demokratů takové to kastování voličů zaznívalo a podle mě to je obrovská chyba. Není úkolem ČSSD, aby kastovala lidi na ty, o jejichž hlasy stojí, nebo naopak nestojí, aby říkala, že nestojí o městské liberály nebo stojí o vesnickou hospodu.

Mluvil jste také v projevu, za který jste měl obrovský aplaus, že nejste strana pro všechny a že jestliže někdo bude tvrdit, že je pro všechny, tak je to podvodník, který nakonec všechny zradí. Před pár dny premiér Andrej Babiš na sněmu ANO říkal, že jeho hnutí je „catch all party“, tedy strana, která chce oslovovat voliče levicové i pravicové. Mířil jste svým projevem na Babiše?

Nemyslel jsem nikoho konkrétního. Nechci radit nikomu a tím méně Andreji Babišovi, který na to má určitě lépe placené a schopnější lidi, než jsem já. Mluvil jsem o tom, jak se má chovat sociální demokracie.

Ve vládě s Babišem se těžko žije slabšímu partnerovi

Nicméně, vy jste hlasoval v referendu proti vstupu ČSSD do vlády. Proč?

Nebyl jsem pro to, nebyl. Mám pro to jasné, pragmatické důvody. Řeknu vám jeden. Jsem přesvědčen, že současný pan premiér vnímá vládu jako manažerské uskupení, ve kterém on hraje ředitele vlády a jednotliví ministři jsou jeho náměstci, že vykonávají jeho vůli na určitých úsecích. To je způsob, kterým on je zvyklý pracovat. V případě, že předseda vlády má takové manažerské návyky, tak v jeho vládě se velmi těžko žije slabšímu koaličnímu partnerovi. Má strašně těžkou pozici, když chce realizovat nějaký vlastní politický program a kdy jednotliví ministři mají působit jako samostatné politické figury. To je ten důvod.

Sociální demokraté ale do vlády vstoupili. Máte tam pět zástupců. Budete teď ve vedení ČSSD prosazovat, abyste z vlády odešli nebo si stanovili nějaký mantinel, kdy tam máte setrvat a kdy ne?

Když se střelíte do jedné nohy, řešením není, že se střelíte i do té druhé, což by bylo vystupování z vlády. Musíme dělat co nejlepší politiku v rámci toho, jak to je dnes nastaveno. A většině ministrů se to daří. Byl jsem k tomu skeptický, ale dnes, když vidím jejich práci, tak v těžké roli, kterou jsem popsal, obstávají mnohem lépe, než jsem čekal. Samozřejmě rány, které schytávají, jsou tvrdé. Mimochodem, ta těžká pozice ve vládě se netýká jen našich lidí, to se týká i ministrů za hnutí ANO. Ale lidé, kteří šli do vlády za ANO, do toho s tím šli, že budou držet jednotnou politickou linii, ze které neuhnou, že budou výkonnými úředníky svého šéfa a jsou s tím srovnaní. Já jenom říkám, že je to problém pro toho slabšího partnera.

Potřebuji li korunu, měl bych ji vzít tomu, komu přebývá

Co je pro vás osobně rozhodující, jestli ČSSD má setrvat ve vládě celé volební období? Co musíte prosadit v každém případě a co by už byla hranice, za níž by to už pro vás nebylo přijatelné?

Pro mě osobně by bylo nepřijatelné, pokud bychom nemohli plnit body našeho programu, které jsou obsaženy v programovém prohlášení, pokud bychom z nich museli uhnout, a v tom, co není v programovém prohlášení, pokud by nové příjmy státního rozpočtu byly získávány od těch slabších v naší společnosti, nikoli od těch silnějších. Zjednodušeně řečeno platí filosofie, že když potřebuji korunu, měl bych jí vzít tomu, komu přebývá, ne tomu, kdo jich má málo.

Tolerance od komunistické strany nebo tichá podpora vám nevadí, to, že vláda je závislá na nich?

Tak jak mně, když jsem se ho ptal, předseda strany i další ujistili, tolerance komunistické strany je ve větším vztahu pana předsedy vlády a komunistické strany, který je nadmíru dobrý, a na tom je ta tolerance založena. Není to záležitost sociální demokracie.

Se Sobotkou jsem kamarád, dříve jsem do vedení nechtěl

Vaše jméno se již dříve objevovalo ve spekulacích, že byste mohl být v užším vedení ČSSD, a to v souvislosti s tím, že máte osobně docela blízko k Bohuslavu Sobotkovi.

To jsem vnímal před předchozím sjezdem a odmítl to, ale to byl sjezd, kdy už Bohuslav Sobotka rozhodně neměl ambici ovlivňovat vedení strany. Určitě se ale nechci z žádné otázky vykroutit. Je to tak, že já v době, kdy byl Bohuslav Sobotka premiérem, tak právě proto, že jsem s ním - dovolím si říci - kamarád, vůbec jsem o tom neuvažoval a odmítl jsem jít do jakékoli politické funkce v nejvyšších patrech ČSSD. Mimo jiné proto, že jsem věděl, že bychom se pohádali, že by nám to kamarádství zkazilo. Dnes prostor pro sebe vidím. Zejména proto, že sociální demokracie je slabá a že ubylo zájemců o vedení strany mezi lidmi, kteří mají zájem o vedení pouze silných stran.

Ve volbách do Sněmovny jste byl na Vysočině na kandidátce ČSSD dvojka za hejtmanem Jiřím Běhounkem. Nepokusíte se s ním domluvit, aby se soustředil na post hejtmana, a pustil vás do Sněmovny? Nebo vám stačí být místopředseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě?

Já vám rozumím. Vyštípat Běhounka ze Sněmovny... Ne, nebudu se o nic takového snažit. Byl jsem do funkce místopředsedy ČSSD zvolen jako starosta středně velkého města na Vysočině. Byl jsem zvolen jako tento typ politika. Chci se věnovat komunální politice. Lidé mě do vedení strany volili, aby tam nebyli samí poslanci, aby tam byl někdo, kdo je na centrální politice nezávislý. S Jiřím Běhounkem bychom se určitě domluvili, to je člověk, se kterým se dá domluvit na všem, ale můj mandát by byl jiný. Nejdůležitější pro mě je, že mám mandát v Novém Městě na Moravě. Zavázal jsem se lidem, že tam udělám nějakou práci a ať se na mě vedení ČSSD nezlobí, ale to je pro mě daleko důležitější než funkce ve vedení sociální demokracie. To, že jsem starosta Nového Města na Moravě, je pro mě v dalších letech nejdůležitější z toho, co bude dělat.