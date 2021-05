Na školy v přírodě pojede v červnu jen málo tříd, míní zástupce ZŠ

Školy v přírodě se budou moct konat od pondělí 31. května. Loni se kvůli šíření koronaviru na jaře uskutečnit nemohly. Zotavovací akce pro děti do 15 let vláda povolila až od 27. června, tedy až po skončení školního roku. Na podzim mohly být do 14. října. V minulých letech jezdilo na školy v přírodě podle místopředsedy Asociace dětské rekreace Romana Houšky ročně zhruba 200 000 dětí.



Velký zájem o školy v přírodě se podle Černého v tomto školním roce už asi čekat nedá. Se zájezdy podle něj počítají hlavně školy, které se loni s provozovateli hotelů a cestovními kancelářemi dohodly na přesunutí akce na letošek.

„Nemyslím si, že se teď školy rozhodují, že by chtěly jet na školu v přírodě, ale ty školy, které to už měly objednané, tak pojedou,“ uvedl. Odhadl, že takových škol je ovšem spíš menšina. Podle něj řada učitelů ani nemá po uplynulých měsících s epidemií na školu v přírodě moc náladu, takže se někteří naopak snažili objednané zájezdy ještě zrušit.

Školy v přírodě z loňska na letošek přesunula třeba právě Masarykova základní škola v pražských Počernicích, kterou Černý řídí. V červnu z ní podle ředitele vyjede do přírody zhruba polovina z 15 tříd prvního stupně. Druhý stupeň byl na škole v přírodě už na podzim, řekl.

Naopak například Základní škola Resslova v Praze 2 letos už žádné školy v přírodě neplánuje, řekla ČTK zástupkyně ředitele školy Rita Tlučhořová. Zájezdy, které měla domluvené minulý rok, podle ní škola už loni na jaře zrušila. Na konci června zvažuje možnost školních výletů, záležet bude na epidemické situaci a na zájmu rodičů, dodala Tlučhořová.

Podmínkou pro účast na škole v přírodě bude od pondělí předložení negativního PCR testu z laboratoře, nebo antigenního testu ze školy. Výsledek PCR testu by neměl být starší než 72 hodin. Pokud škola používá antigenní testy, měla by podle návrhu zajistit otestování žáků v den odjezdu a potom každých 72 hodin na škole v přírodě. Podobně jako v jiných oblastech bude moct povinné testování nahradit potvrzení o prodělání nemoci nebo o očkování.