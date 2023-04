O trestu pro českého lékaře Korejci ještě nerozhodli, čeká v rezidenci ambasády

„Vše je v rukou korejské prokuratury, délku trvání procesu odhadnout nedokážu, ale myslím si, že místní úřady nebudou řízení zdržovat,“ řekl Slamečka. Podle něj by se mělo „vše vyřešit v blízké budoucnosti“. Konkrétní čas podle Slamečky s přesností určit nejde, předpokládá však, že vydání rozhodnutí prokuratury „lze očekávat v řádu dnů.“

Korejský pobyt lékaře s iniciály I. K., jehož celé jméno redakce zná, by podle diplomata mohlo prodloužit jen rozhodnutí o obvinění a zahájení soudního řízení. V takovém případě by I. K. do České republiky odcestovat nemohl, pokud by mu k tomu Jižní Korea nedala výslovný souhlas, či nepovolila vrátit se do země jen na soudní stání.

Lékař s hodností podplukovníka v současnosti zemi opustit nemůže. „Má zákaz vycestování. Svůj pas má sice u sebe, ale kdyby se rozhodl zemi opustit, zadrželi by ho na letišti,“ komentoval diplomat.

Bydlí v bytě ambasády, s velvyslancem mluví denně

Právník českého lékaře Julius Kramarič informoval, že jeho klient nyní bydlí v bytě ambasády, která je s ním v kontaktu. „Pomáhá mu i konzultantka. Společně s panem Slamečkou jsou s ním v každodenním kontaktu,“ řekl a přístup velvyslance k celé situaci označil za brilantní.

Pobyt lékaře v rezidenci pod správou českého velvyslanectví potvrdil i diplomat Slamečka. Rozhodnutí prokuratury má podle něj tři možné podoby. „Prokuratura ho může zprostit viny a případ uzavřít, nebo obvinit a začít soudní řízení. To jsou ale extrémy. Dalším řešením je, že dostane pokutu,“ uzavřel.

Incident se stal během vládní mise českého ministra dopravy Martina Kupky do Jižní Koreji v polovině dubna. Lékař I. K., který však podle českého velvyslanectví v zemi nebyl členem delegace, ale do Jižní Koreje s ní přicestoval, podle svědků v podroušeném stavu plácl přes hýždě tamní hygieničku. A to ve chvíli, když mu při dosednutí letadla na letišti v Pusanu v rámci proticovidových opatření měřila teplotu.

Žena nevhodné chování nahlásila, načež se skandálem začaly zabývat tamní úřady. Společně s nimi situaci intenzivně řeší i české ministerstvo obrany, pod které I. K. spadá. Ministr Kupka informoval, že lékař se za svůj přístup k hygieničce omluvil.

„Mrzí mě, že celý obraz užitečné mise zkalilo individuální selhání jednoho člena posádky, který se navíc na programu mise nepodílel. Tím opravdu nijak neomlouvám jeho nevhodné chování,“ řekl Kupka po odhalení skandálu, na který upozornila MF DNES s tím, že incident neměl na misi vliv.

Bývalý ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda incident označil za ostudu české delegace.

Skandálem se zabývá také ministerstvo obrany, pod které pplk. I. K. spadá. To se jej po návratu do Česka chystá potrestat. „Ačkoli se zřejmě jedná o politováníhodné selhání jednotlivce, po důkladném prošetření incidentu bude lékař Ústavu leteckého zdravotnictví Praha kázeňsky řešen. Přijmeme opatření, aby se podobná situace už nemohla opakovat,“ uvedl v polovině dubna mluvčí ministerstva obrany David Jareš.

V uplynulých dnech se však objevila svědectví, která průběh události popisují poněkud odlišně. Podle nich ze strany českého vojenského lékaře nešlo o záměr, ale o nehodu. „Jsem žena a přímo jsem incident viděla. Došlo k tomu tak, že pan podplukovník omylem při měření teploty sáhl na tělo pracovnice, která měření prováděla,“ uvedla pro Českou televizi Klára Sovová, podnikatelka a členka ODS, která se sama mise účastnila.

Společně s dalšími pěti svědky údajně odeslali dopis českému velvyslanectví v Soulu. Dle dopisu svědků nešlo ze strany obviněného lékaře o sexuální obtěžování.