Plácnutí po zadku? Jihokorejky přestaly obtěžování tolerovat, říká koreanista

Jaké je vnímání sexuálního obtěžování v Jižní Koreji ve srovnání s Českem? Před nedávnem v zemi proběhla intenzivní kampaň MeeToo. Je nyní společnost vůči takovému chování citlivější?

Kampaň MeeToo (která bojuje proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání) proběhla v Jižní Koreji mnohem intenzivněji než u nás. Byla tam celá řada kauz, včetně vysoce postavených politiků nebo umělců.

Například jeden z minulých primátorů města Soulu byl svou podřízenou obviněn ze sexuálního obtěžování, načež spáchal sebevraždu (ještě předtím, než byl odvolán či odsouzen). Šokující na této kauze bylo zejména to, že jako lidskoprávní aktivista a právník před vstupem do politiky oběti takovýchto činů obhajoval.

Obvinění ze sexuálního obtěžování a znásilnění ukončilo i kariéru nadějného politika, o kterém se hovořilo jako o možném kandidátovi na prezidenta. Nejenže musel odstoupit ze svých funkcí a byl vyloučen ze strany, ale nejvyšší soud mu potvrdil trest odnětí svobody ve výši tři a půl roku. V uměleckém světě zasáhla kampaň celou řadu osobností, například i u nás známého režiséra Kim Ki-duka.

Takových kauz bylo v Jižní Koreji v posledních letech více než v Česku. Zřejmě je to i tím, že tamní patriarchální kultura byla v minulosti tolerantnější, pokud šlo o nadřazené chování vůči ženám, zejména společensky výše postavení muži si k nim dovolili více, než bylo zvykem u nás. Nyní se Jihokorejky důrazněji hlásí o svá práva a vůči takovému chování se vymezují.

Myslím ale, že to, čeho se dopustil český lékař v Jižní Koreji, by bylo neakceptovatelné a neprošlo by to bez povšimnutí ani v Česku. Ostudné je to o to víc, že byl součástí oficiální vládní delegace.

Tomáš Horák PhDr. Tomáš Horák, Ph.D., působí jako odborný asistent na FF UK, kde vyučuje teoretické i praktické kurzy korejštiny. Odborně se věnuje výuce korejštiny jako cizího jazyka nebo dějinám korejského buddhismu.

Jakým způsobem se jihokorejská společnost staví k lidem obviněným z podobného chování? Čelí tlaku?

Postoj jihokorejské veřejnosti k takovému chování se změnil. Už není ochotna tolerovat to, co dříve. Tlak společnosti je velmi silný zejména vůči sexuálnímu násilí páchanému na dětech a mladistvých. Osobní údaje pachatelů takových činů jsou veřejně dostupné a lidé mají možnost si na internetu zjistit, jestli někde v jejich blízkosti nepřebývá sexuální násilník. Takoví lidé mají zákaz bydlet v blízkosti škol nebo školek.

Všimla si už jihokorejská média případu českého lékaře?

Zatím jsem v jihokorejských médiích kauzu ještě nezaznamenal, ale potenciálně se z toho může stát vděčné téma. Těžko říct, jakou bude mít incident odezvu.

Jak se k sexuálnímu obtěžování staví jihokorejská justice?

Jihokorejské soudy jsou nyní v posuzování těchto kauz mnohem přísnější. Tresty posouvají více k horním sazbám. Více stojí na straně obětí. Také se postupně mění legislativa ohledně sexuálního obtěžování.

Jaké může mít chování českého lékaře následky pro česko-korejské vztahy? Ohrozí čin jednání delegace českých firem, která je nyní v Jižní Koreji? Neztíží vyjednávání o nějaké spolupráci?

Pokud by se kauza dostala do hledáčku médií, mohla by poškodit obraz české vládní mise v Jižní Koreji. Nemělo by to být ovšem nic, co by ve střednědobém horizontu negativně ovlivnilo česko-korejské vztahy.

Nemyslím ani, že by incident ztížil jednání českých firem, ale v případě medializace může zanechat skvrnu na celkovém dojmu, až se bude hodnotit úspěch nebo neúspěch návštěvy české delegace v Jižní Koreji.