V Česku přibývá zákazů koupání, nástup sinic je ale letos pozvolný

Rybník Kachnička u Humpolce, kemp Václav na vodní nádrži Jesenice nedaleko Chebu anebo Velký rybník u Karlových Varů jsou třemi vodními plochami, kde hygienické stanice zakázaly koupání. Problémem jsou tradičně sinice.

S postupujícím létem se jejich množství na většině míst zvyšuje. Sinicím vyhovuje prohřátá voda a také dostatek živin, které se do vody dostávají jak z komunálního odpadu tak kvůli zemědělství.

Na více než desítce dalších koupališť voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko. Koupání v nich nelze doporučit zejména dětem, těhotným ženám, osobám trpícím alergiemi a osobám s oslabeným imunitním systémem.

„Předpokládali jsme, že situace bude vzhledem k teplému jaru horší,“ říká Jan Kaštovský z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Prognózu, jak bude vypadat zbytek koupací sezony podle něj udělat nejde, vše je závislé na počasí, dá se ale předpokládat, že sinic ještě bude přibývat.

Jednotlivé krajské hygienické stanice monitorují okolo dvou stovek míst, která jsou oblíbeným místem ke koupání. Zdaleka to ale nezahrnuje všechny koupací vodní plochy v České republice. Hygienici proto doporučují obezřetnost už proto, že sinice nejsou jediné zdravotní riziko, které při koupání hrozí. Problémy způsobuje také mikrobiologické znečištění.

Jestli jsou ve vodě sinice, se dá ověřit jednoduchým testem s plastovou láhví. V odstáté vodě sinice vyplavou nahoru na rozdíl od řas. Další zdravotní rizika se ale rozpoznávají hůř. Že bylo s vodou něco v nepořádku, tak člověk může zjistit, až když je pozdě.

Znečištění, které není vidět

„Mikrobiologické znečištění člověk na první pohled běžně nepozná,“ říká Zuzana Balašová, tisková mluvčí liberecké krajské hygienické stanice. Tento problém řeší v Libereckém kraji na koupališti Sluníčko-Chrastava. Hygienici zde vyhodnotili vodu nevyhovující už na začátku června. Na vině je přítok s nepříliš kvalitní vodou. Při mikrobiologickém znečištění je voda nejčastěji kontaminovaná fekáliemi. Ty se do ní dostávají buďto potoky z okolních obcí, nebo jsou to hnojiva spláchnutá z polí.

Vodu ke koupání je proto dobré pečlivě vybírat. Pokud jde o rybník, nebo nádrž, kterou hygienici nehlídají, standardem by měla být obhlídka okolí. „Před koupáním by se měl člověk podívat, v jakém je vodní plocha stavu. Dobré je zkontrolovat, jak vypadá přítok, jestli třeba v okolí nejsou pole, ze kterých může déšť splachovat hnojiva,“ radí Balašová. Skutečným extrémem jsou situace, kdy voda nepříjemně páchne nebo na hladině plavou mrtvé ryby. V takovém případě by samozřejmě koupání neměl nikdo riskovat.

Nepříjemné jsou také kožní choroby. Kvalita vody v přírodním koupališti Jetřichovice byla podle dlouhodobých měření vždy dobrá. Na konci června přišla ale nepříjemnost, výskyt cerkáriové dermatitidy. Nemoc způsobuje drobný parazit a projevuje se svědivými puchýřky na kůži. Koupaliště bylo vypuštěno.

Minulý rok problémy s kvalitou vody ke koupání eskalovaly na konci srpna hlavně kvůli sinicím. Hygienici tehdy vydali přes patnáct zákazů na tuzemských rekreačních vodních plochách.

Aktuální situaci koupacích vod v Česku naleznete zde.

Proč jsou sinice nebezpečné Vysoké koncentrace sinic mohou podle hygieniků lidem způsobit vážné zdravotní problémy, zejména alergické reakce v očích, spojivkách a na pokožce. Při požití se mohou dostavit střevní a žaludeční obtíže, malátnost, bolest hlavy. Dlouhodobé působení toxinů sinic způsobuje poruchy funkce jater. Nejvíce jsou jimi ohroženy děti, ale také citliví jedinci, třeba těhotné ženy nebo alergici.