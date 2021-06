Pozor na řasy a sinice. Která přírodní koupaliště už hlásí zkaženou vodu

Kvalita vody podle hygieniků odpovídá předchozím letům a začátku sezony. Mohla by se zhoršit, pokud by teplé počasí trvalo déle. V létě dělají problémy také náhlé lijáky, které do vodních ploch mohou spláchnout případné znečištění z okolí. Podívejte se, kde je voda vhodná ke koupání a kde se jí raději vyhnout. Přinášíme přehled v jednotlivých krajích.



Kůže po koupání svědí, vyskytují se červená ložiska na končetinách, popřípadě i na těle. Je viditelná červená cestička kudy parazit v kůži cestuje.