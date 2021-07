Hygienici dali koupání v přírodě zelenou. Zapověděli jen rybník v Jinolicích

Letní počasí láká k návštěvě přírodních koupališť. Na některých místech ale lidem hrozí po koupání zdravotní problémy. Příkladem je například nádrž Brušperk na Frýdecko-Místecku nebo Nový rybník na Příbramsku. Hygienici zde mají podezření na cerkarie, tedy infekční larvy motolice, které způsobují kožní problémy. Třetím z pěti stupňů rizika hodnotí hygienici koupaliště Hradištko I na Kolínsku.

Redakce iDNES.cz zpracovala velký přehled přírodních koupališť ve všech krajích a jejich hodnocení od místních hygienických stanic.

Moravskoslezský kraj

Většina přírodních koupališť v Moravskoslezském kraji má vodu vhodnou ke koupání. Výjimkou je pouze nádrž Brušperk na Frýdecko-Místecku. Tam lidem hrozí zdravotní problémy. Naopak se situace zlepšila v případě rybníku Tvrdkov na Bruntálsku.



Hygienici v tomto týdnu odebírali vzorky na 11 koupacích místech na Frýdecko-Místecku, Opavsku, Novojičínsku a Bruntálsku. Šlo o přehradu Olešná, Žermanickou přehradu, Bašku, nádrž Brušperk, rybníky Kacabaja a Čerťák, nádrž Větřkovice a Údolí mladých. Mimořádně odebrali vzorek v rybníku Tvrdkov na Bruntálsku. Důvodem bylo ověření vývoje nevyhovující kvality vody v této nádrži z předchozího odběru.

„Výsledky mikrobiologické analýzy mimořádně odebraného vzorku z rybníku Tvrdkov již potvrdily vyhovující kvalitu. Voda v této nádrži, stejně jako v ostatních sledovaných vodních plochách, je vhodná ke koupání. Výjimkou je nádrž Brušperk na Frýdecko-Místecku, kde nadále nelze vyloučit riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou,“ řekl mluvčí hygieniků Aleš Kotrla.

Výsledky laboratorních analýz potvrdily vyhovující kvalitu vody i v případě hlučínské Štěrkovny, plovárny na Výsluní v obci Úvalno na Bruntálsku a v obci Studénka na Novojičínsku a přírodním koupališti v areálu Letního koupaliště Ostrava.

Plzeňský kraj

Stále dobrou kvalitu vody má na začátku prázdnin většina venkovních koupališť v Plzeňském kraji, která sledují hygienici, Zhoršenou jakost vody zaznamenali pouze na Košuteckém jezírku v Plzni, kde jsou horší mikrobiologické hodnoty.



Dobrou kvalitu vody mají rybníky Bolevecké rybniční soustavy, pouze na Seneckém rybníku mohou na hladině plavat zbytky zelených vodních rostlin. Pro plavce ale nepředstavují zdravotní riziko.

Kvalitní vodu s teplotou kolem 26 stupňů má přehrada Hracholusky u hráze i v lokalitě Na Radosti. Na Plzeňsku se dá dobře koupat v biotopu Kotynka v Dobřanech. Při plavání v rybníku Babylon na Domažlicku mohou plavci vidět mírně zhoršenou jakost vody, stejně tak snížená průhlednost je na koupališti Bušek na Klatovsku.

Středočeský kraj

Kvalita vody ve středočeských přírodních koupalištích se mírně zhoršila. Voda nevhodná ke koupání je například v Novém rybníku na Příbramsku, hygienici zde mají podezření na cerkarie, tedy infekční larvy motolice, které způsobují kožní problémy.

Voda v Novém rybníku je hodnocena stupněm čtyři z pětibodové škály, kdy pět značí vodu zcela nevhodnou ke koupání. Ostatní sledované koupací plochy na Příbramsku mají kvalitu dobrou, jsou hodnoceny stupněm jedna nebo dva.

Stupněm tři, tedy jako zhoršenou jakost vody, hodnotí hygienici koupaliště Hradištko I na Kolínsku. Ostatní koupací vody v kraji jsou na stupni jedna nebo dva.

Praha

Ve většině pražských přírodních koupališť je podle hygienické stanice voda vhodná ke koupání. Nejhorší je v Hostivařské přehradě, kde se vyskytují sinice, a mírné zhoršení je také v koupališti Džbán a rybníku Šeberák.

Nejlepší voda je v koupalištích s přírodním čištěním vody Lhotka a Radotín a v motolském rybníku. Kvalita vody zde byla dobrá při všech dosavadních měření hygieniků. Čistá je voda rovněž v betonové nádrži Divoká Šárka, kde její kvalitu odborníci zjišťovali poprvé ke konci června.

Naopak nejhorší je voda v Hostivařské přehradě. Hygienici zde i při posledním měření zjistili výskyt sinic, s kterými měla problémy přehrada i v minulých létech. Koupání ve vodě odborníci nezakazují, ale nedoporučují jej lidem s citlivější pokožkou.

Zhoršená je kvalita vody také na Šeberáku a na Džbáně, kde je snížená průhlednost vody. Koupat se zde ale může.

Ústecký kraj

Na třech přírodních koupalištích v Ústeckém kraji se vyskytují řasy či sinice. Hygienici zaznamenali zvýšený obsah řas a sinic v jezeře Chmelař na Litoměřicku, na koupališti v Chabařovicích a na vodní ploše Varvažov na Ústecku. Zbylé vodní plochy jsou v pořádku, vyplývá z údajů zveřejněných krajskou hygienickou stanicí.

Čistá a zdravotně nezávadná voda je na koupališti Prunéřov, které zahájilo sezonu minulý týden, v pořádku je i voda na nedaleké Nechranické přehradě na Chomutovsku. Kamencové jezero u Chomutova rovněž nabízí dobré podmínky k rekreaci. Za vhodné ke koupání označili hygienici i přírodní koupaliště Vysoká Pec na Chomutovsku.

Mírně překročené hodnoty chlorofylu-a, tedy řas a sinic, evidují hygienici také v jezeře Matylda na Mostecku, rekreanti mohou být ale bez obav. V pořádku jsou pak nedaleká jezera Most a Benedikt. Na Teplicku se mohou plavci vypravit k jezeru Barbora a na koupaliště Osek.

V ústeckém okrese má nezávadnou vodu oblíbené jezero Milada i nedaleký rybník Chlumec. Na Děčínsku je už otevřené koupaliště v Jetřichovicích a dobré podmínky nabízejí i bazény v Mikulášovicích.

Královéhradecký kraj

Voda ke koupání v Královéhradeckém kraji je v pořádku s výjimkou rybníku a koupaliště v Jinolicích na Jičínsku. V Oborském rybníku u Jinolic musejí lidé počítat s horší průhledností vody. Zákaz koupání byl vydán kvůli mikrobiologickému znečištění vody na umělém koupaliště v rekreačním zařízení Eden v Jinolicích.

Hygienici v minulých dnech zkontrolovali kvalitu vody na vodní nádrži Rozkoš u Velké Jesenice, na koupalištích ve volné přírodě Dachova na Jičínsku, Stříbrný rybník u Hradce Králové, Trutnov – Dolce a Vejsplachy ve Vrchlabí. Voda v nich je vhodná ke koupání. V pořádku i nádrže v Pecce na Jičínsku a Mladých Bukách na Trutnovsku.

V Jinolicích jsme zjistili překročení zdravotně významného mikrobiologického ukazatele jakosti vody ke koupání. Proto zde byl vydán zákaz koupání do doby předložení vyhovujícího výsledku.“ hygienici

Hygienici upozorňují na to, že u koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.

Hygienici sledují kvalitu vody jen na vodních plochách uvedených na jejich webových stránkách. Jinde není kvalita vody monitorována, a koupání je tam tak na vlastní nebezpečí.

Zlínský kraj

Kvalita vody v přírodních koupalištích ve Zlínském kraji zůstává i na začátku letních prázdnin dobrá. Voda je na všech sledovaných místech vhodná ke koupání.



Ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel a v Luhačovické přehradě na Zlínsku má však voda mírně zhoršené vlastnosti, stejně je tomu i v případě nádrže Bystřička na Vsetínsku

Podle hygieniků je po koupání na Pahrbku a v nádržích Luhačovice a Bystřička jen nízká pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Přesto lidem doporučují se v případě možnosti osprchovat. „U Bystřičky, Luhačovic i na Pahrbku je znát vyšší obsah chlorofylu. Voda má zhoršené senzorické vlastnosti,“ uvedla mluvčí hygieniku Eva Javoříková. Voda kvůli tomu podle ní může být zakalená nebo hůře průhledná.

Na dalších místech ve Zlínském kraji je voda podle testů v pořádku. Platí to pro přehradu Horní Bečva a štěrkoviště v Novém Hrozenkově na Vsetínsku, Štěrkáč v Otrokovicích a přehradu Všemina na Zlínsku i přírodní koupaliště Albatros v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku.

Stejně jako loni, také letos kontrolují hygienici ve Zlínském kraji osm přírodních koupališť. Zatímco v Honěticích a Modré byla při červnových testech voda bez závad, v plavecké části biotopu v Prostřední Bečvě se objevilo znečištění. Voda má podle Javoříkové zhoršenou mikrobiologickou jakost. „Je tam zvýšený výskyt indikátorů fekálního znečištění,“ uvedla hygienička.

Voda v plavecké části biotopu je tedy podle testů z poloviny června nevhodná ke koupání. „Určitě ji nelze doporučit hlavně pro ohrožené skupiny, jako jsou děti, těhotné ženy, alergici nebo lidé s oslabeným imunitním systémem. Pokud to jde, musí nápravné opatření zařídit provozovatel a ověřit si to analýzou. Zatím do informačního systému opravný vzorek nepřišel,“ doplnila Javoříková.

Jihomoravský kraj

Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji mají vodu vhodnou ke koupání. Kvalita vody se mírně zhoršila ve vodní nádrži Výrovice na Znojemsku, i tam je však vhodná na koupání. Vyplývá to z webu krajské hygienické stanice. Hygienici sledují přes 20 nejnavštěvovanějších přírodních koupališť.

Informace o kvalitě vody lidé najdou na cedulích U koupališť většinou lidé najdou cedule, podle kterých zjistí, jestli je voda vhodná ke koupání, má horší kvalitu, je nevhodná ke koupání nebo dokonce nebezpečná. Zkraje léta bývá kvalita vody zpravidla dobrá, časem může jakost zhoršit počasí, jako například déšť nebo horko, kvůli kterému se množí sinice.

Vhodnou vodu má na Blanensku rybník Suchý i vodní nádrže Letovice a Palava, v Brně přírodní biotop Brno-jih, jezírko Wellness Infinit Maximus a vhodná voda je i na přehradě na všech koupalištích.

Bez problémů je voda i v Kovalovicích a Oslavanech na Brněnsku, na Nových Mlýnech i Janičově vrchu v Mikulově na Břeclavsku, v Bohuslavicích a na Lučině na Hodonínsku, v Lulči na Vyškovsku a ve Vémyslicích, Banticích či na Vranovské přehradě na Znojemsku. Voda označená hygieniky jako vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi je i ve vodní nádrži Výrovice na Znojemsku.

Pardubický kraj

Koupaliště v přírodě v Pardubickém kraji zatím zůstávají většinou čistá. Mírně zhoršenou kvalitu vody hygienici zjistili pouze v rybníku Rosnička na Svitavsku a Hluboký na Pardubicku. Riziko pro koupající však nepředstavují.

V Rosničce byly zjištěny nízké počty vodních mikroorganismů a chlorofylu, průhlednost vody dosahuje jednoho metru. Vhodné je se po koupání osprchovat. Rybník Hluboký vykazuje sníženou průhlednost vody, což je vzhledem k charakteru dna obvyklé.

Další přírodní koupaliště v regionu zůstávají čistá. Lidé mohou zamířit k přehradám Seč na Chrudimsku a Pastviny na Orlickoústecku, Písníkům u Mělic a Březhradu na Pardubicku, nádržím Konopáč na Chrudimsku a Březina na Svitavsku nebo na Tyršovu plovárnu ve Vysokém Mýtě. Voda je v pořádku i v rybníku Dlouhý na Orlickoústecku, kde hygienici na konci května zjistili zvýšenou hodnotu chlorofylu a nižší průhlednost vody. Nyní k lokalitě nemají připomínky.

Kraj Vysočina

Přírodní koupaliště na Vysočině sledovaná hygieniky nabízejí na začátku prázdnin rekreantům většinou čistou vodu. Zhoršenou kvalitu vody má přehrada Sedlice na Pelhřimovsku, v níž jsou sinice a vyšší množství chlorofylu. Po koupání v této přehradě by se lidé měli raději osprchovat, doporučila krajská hygienická stanice na svém webu.

Hygienici kontrolovali v tomto týdnu vodu v 18 rybnících, přehradách a biotopech. Mírné znečištění zaznamenali v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku a v koupacím biotopu Malvíny v Třešti na Jihlavsku, obě vodní plochy jsou podle nich i tak vhodné ke koupání.

V Kachličce se poslední dobou zvýšilo množství chlorofylu. Voda v třešťském biotopu vykazuje mírně zvýšené mikrobiální znečištění, pravděpodobně po přívalových srážkách, uvedli hygienici. Odebírat tam ještě budou kontrolní vzorek.

Zbývající rekreační vodní plochy na Vysočině mají podle hygieniků nezávadnou vodu. Její teplota se tento týden pohybovala od 22 do 25 stupňů Celsia. Mezi nejvyhřátější patřily koupaliště Stejskal u Rouchovan, Břevnická nádrž u Chotěboře, koupací biotop v Jemnici, přehrada Trnávka na Pelhřimovsku nebo rybník Sykovec na Žďársku. V zatopeném lomu u Horní Cerekve měla sice voda v posledních dnech necelých 23 stupňů Celsia, ale průhledná je do víc než tří metrů.

Mezi koupaliště s dobrou kvalitou vody patří také rybníky Ředkovec na Havlíčkobrodsku, Velký Pařezitý a Malý Pařezitý na Jihlavsku a přehrada Dalešice. Na Žďársku jsou kromě Sykovce vhodné ke koupání i rybníky Domanínský, Medlov a Velké Dářko, Pilská nádrž a novomětské koupaliště.

Olomoucký kraj

Kvalita vody na Plumlovské přehradě se podle posledních odběrů mírně zhoršila, důvodem je její snížená průhlednost. Voda je však podle hygieniků nezávadná, vhodné by ale bylo se po osvěžení osprchovat. Naopak na štěrkopískových jezerech Poděbrady, které jsou druhou sledovanou lokalitou hygieniků, se mohou lidé koupat zcela bez obav. Vzorky tam odebírají odborníci méně často, s kvalitou vody zde není problém po celé léto.

Z Plumlovské nádrže brali hygienici vzorky v pondělí. „Na základě pondělních odběrů hodnotím kvalitu vody ve vodní nádrži Plumlov z důvodu snížené průhlednosti vody jako jakost vody číslo dva, pro občany je označena zeleným smajlíkem,“ řekla ředitelka odboru obecné a komunální hygieny olomoucké krajské hygienické stanice Eva Čehovská.

Voda je podle ní vhodná ke koupání jako voda nezávadná, ale s mírně zhoršenými vlastnostmi, je zde nízká pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. „V případě možností je vhodné se osprchovat,“ doplnila Čehovská.

Štěrkopísková jezera Poděbrady, kam míří za osvěžením lidé z Olomouce i okolí, mají čistou vodu po celé léto. S vodou tady není problém dlouhodobě, odborníci to přisuzují hydrogeologickým poměrům nádrže.

Liberecký kraj

Kvalita vody na některých přírodních koupalištích na Českolipsku se mírně zhoršila. Jde o Hamerské jezero a Velký zákupský rybník. Vyplývá to z dat na webu Krajské hygienické stanice v Liberci. Obě koupací plochy jsou na druhém z pěti stupňů hodnocení a riziko zdravotních obtíží po koupání je tak velmi malé.

Od začátku sezony jsou v Libereckém kraji na stupni dva kvůli nižší průhlednosti také koupaliště v Nedamově u Dubé na Českolipsku a rybník Bažantník u autokempu v Sedmihorkách v Českém ráji.

Hygienici v Libereckém kraji pravidelně sledují kvalitu vody na 37 umělých i přírodních koupalištích, drtivá většina z nich má čistou vodu. Za nevhodné ke koupání považují hygienici pouze koupaliště v Chrastavě u Liberce kvůli kolísavé kvalitě přítoku, což je Vítkovský potok.

Chrastavské koupaliště je v hodnocení hygieniků na čtvrtém z pěti stupňů, což značí, že by se v něm neměli koupat citliví lidé, jako jsou těhotné ženy, děti nebo alergici.

Jihočeský kraj

Hygienici kontrolovali jakost vody ke koupání v lokalitách, kde byly minulý týden problémy hlavně se sinicemi.

Na Orlíku u Radavy dostala voda na pětistupňové škále trojku, která značí zhoršenou jakost vody. Je zde mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů, u vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže. Po koupání proto hygienici doporučují osprchovat se čistou vodou.

U Podolska se voda zlepšila a dostala dvojku. Voda je vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, dle aktuálního rozboru je překročena hodnota pro chlorofyl a a vodní květ. Voda u pláže v Lipně nad Vltavou dostala dvojku. Je vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi, podle aktuálního rozboru je pouze překročena hodnota ukazatele sinice.

Karlovarský kraj

Hygienici v přírodním koupališti Rolava zjistili zvýšený výskyt indikátoru fekálního znečištění. Kvalita vody se ale od minulého roku rapidně zlepšila. Koupaliště Michal i Dřenice jsou podle hygieniků vhodná ke koupání. Stejná kvalita vody je i v Hamrníkách u Mariánských Lázní.