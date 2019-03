Energetici hlásí kalamitní stav. Kvůli větru je 130 tisíc lidí bez proudu

Výstraha ČHMÚ Výstraha před velmi silným větrem platí pro celé území Česka až do pondělního rána.

Západní vítr může v nárazech dosahovat až 90 km/h, na horách dokonce 125 km/h.

Podle doporučení meteorologů by si lidé měli zajistit okna, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty apod. Na horách by lidé měli omezit túry.