Meteorologové předpovídají sněžení, silný vítr se do Česka vrátí ve středu

7:21 , aktualizováno 7:21

Silný vítr přinesl do Česka ochlazení. V pondělí může podle meteorologů na většině našeho území sněžit, v polohách pod 400 metrů mohou být přeháňky smíšené nebo dešťové. V průběhu pondělí bude silný vítr slábnout. Do Česka se pak vrátí ve středu a větrné počasí vydrží až do konce týdne. Teploty do víkendu nepřekročí 10 stupňů.