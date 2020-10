Hasiči mají kvůli silnému větru stovky výjezdů, bez proudu bylo 13 tisíc míst

Silný vítr odpoledne přerušil dodávky proudu asi u 13 000 odběratelů, hlavně na Moravě. Společnost ČEZ evidovala kolem 16:00 přes 9 000 odběratelů bez elektřiny, více než třetinu z nich už se ale podařilo znovu připojit.

Podle mluvčí ČEZ Soni Holingerové bylo v jejich síti kolem 17:00 bez proudu zhruba 5 500 odběrných míst. „Nejvíce poruch řešíme na Vsetínsku, Olomoucku, Přerovsku a Frýdecko-Místecku,“ řekla.

Zhruba 4 000 domácností bez proudu jsou v distribuční síti E.ON. „Během sobotního odpoledne evidujeme osm poruch na linkách vysokého napětí v Jihomoravském kraji, ve Zlínském kraji a na Vysočině. Nejvíce zasažené oblasti jsou kolem Boskovic, Slavkova u Brna a Zlína,“ sdělil mluvčí společnosti Roman Šperňák.

Poruchy způsobily většinou spadlé stromy a větve do vedení, na opravách a obnovení dodávek E.ON podle Šperňáka intenzivně pracuje.

V Moravskoslezském kraji už měli hasiči od rána téměř 200 výjezdů. „Pády stromů si zatím nevyžádaly žádné zranění ani vyšší škody, pokud nepočítám poškozený automobil ve Frenštátu pod Radhoštěm a několik poškození drátů elektrického vedení,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Hasiči museli v kraji řešit také provizorní opravy střešních krytin, hlavně plechových. „Nejvíce výjezdů dosud evidujeme v okrese Frýdek-Místek (65), přes 50 v okrese Nový Jičín a téměř třicítku u hasičů na Opavsku. Bruntálsko, Karvinsko a okres Ostrava-město mají zatím vždy méně než 20 výjezdů. Vítr ale neustává,“ doplnil Kůdela.



V Olomouckém kraji hasiči evidují na 90 událostí. Nejčastěji vyráželi na Jesenicko a Olomoucko. „V drtivé většině jde o jednotlivé popadané stromy a to buď na silnice, dráty elektrického vedení či na přístupové komunikace. Dosud neevidujeme žádné zranění,“ řekl mluvčí olomouckých krajských hasičů Radek Buryánek.

Vítr v oblasti způsobil i výpadky elektřiny ve dvou menších volebních okrscích na Jesenicku v oblasti Zlatých Hor. „Výpadek nastal třikrát, šlo o Údolí a Rejvíz. Elektřina tam vypadla naštěstí před uzavřením volebních místností, nyní by to již bylo komplikovanější, veškeré výsledky by totiž museli zpracovávat ručně,“ uvedla za zlatohorskou radnici Simona Zálešáková.

Ve Zlínském kraji zaměstnával silný vítr hasiče už v pátek večer, kdy vyjeli ke třem událostem. „V sobotu máme události hlášeny zhruba každou čtvrt až půl hodinu,“ řekl dopoledne mluvčí zlínských hasičů Roman Žemlička. Před 16. hodinou evidovali 67 případů.

Většinou odklízeli popadané stromy, nejvíce výjezdů hasiči zaznamenali v okresu Vsetín. „Veškerá technika i veškeré síly jsou v terénu, kdo má ruce, nohy, tak jezdí, je toho opravdu hodně,“ uvedl Žemlička. Hasiči vyzývají, aby lidé nejezdili především v uvedeném okrese do lesa a vyhnuli se i lesním cyklostezkám.

Po Vsetínsku hasiči nejčastěji zasahují na Uherskohradišťsku, výjezdy však zaznamenali i na Zlínsku a Kroměřížsku. V Krásnu nad Bečvou spadla velká větev na zaparkovaný automobil, v dalších případech hasiči pomáhali upevnit uvolněné plechy. Nikdo neutrpěl zranění.

Hasiči v Jihomoravském kraji zatím od rána zasahovali kvůli popadaným stromům u 32 událostí. Nejvíce práce měli na Blanensku, kde odstraňovali osm stromů.

Vítr na horách zastavil lanovky

Silný vítr v sobotu dopoledne zastavil provoz kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na nejvyšší vrchol Česka. Podle polské krkonošské horské služby ráno na vrcholu přesahovala rychlost větru 61 kilometrů v hodině. Podle meteorologů může vítr v nárazech ve vyšších polohách během dne dosáhnout rychlosti až kolem 110 kilometrů v hodině.



Kvůli silnému větru nejezdí od rána ani kabinová lanovka na Ještěd v Liberci. Na vrcholu přesahoval vítr v nárazech 65 kilometrů v hodině a podle předpovědí má zesilovat, řekl přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Provoz je přitom přípustný do 58 kilometrů za hodinu, pak už je nebezpečný.

Výstraha platí až do nedělního rána

Výstraha před silným větrem platí ve východní polovině Čech od páteční půlnoci až do nedělní 8. hodiny ráno. Podle varování meteorologů hrozí poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a na některých budovách.

Může se také přerušit elektrické vedení, hrozí nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Nedoporučuje se chodit do lesa a přibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. Na horách mají lidé omezit vycházení a túry.

Na severu Moravy k tomu v noci a neděli hrozí ještě první povodňový stupeň, upozornili meteorologové. Důvodem je nasycenost půdy vodou a očekávané noční deště.