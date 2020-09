Léto téměř bez extrémů. V historii těsně za desítkou, srpen osmý nejteplejší

Čísla přinesl informační web ČHMÚ.

V srpnu byla v Praze - Klementinu průměrná teplota 22,1 stupně, což znamenalo odchylku od třicetiletého normálu (1981-2010) plus 1,8 stupně. S touto odchylkou byl srpen teplotně silně nadnormální. Teplotní odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 pak byla +2,9 stupně.

Srpen se tak umístil na 8. místě z 246 dosavadních srpnů od roku 1775, patří tedy mezi 5 % nejteplejších srpnů za posledních 246 let.

Celé léto, tedy období od června do srpna, mělo letos průměrnou teplotu 21,1 stupně Celsia. To znamenalo odchylku od normálu 1981-2010 plus 1,1 stupně. Odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 byla +2,1 stupně.

Celé léto se tak umístilo na 13.-15. místě od roku 1775, kdy měření v Klementinu začalo. Za posledních 10 let se ale toto léto řadí mezi průměrné.

Nejteplejší srpen od roku 1775 naměřili v roce 1807 s průměrnou teplotou 25,2 °C, druhý nejteplejší srpen byl v roce 2015 s průměrnou teplotou 24,4 °C, na třetím místě byl srpen 2018 s průměrnou teplotou 23,7 °C.



Naopak nejchladnější srpen od roku 1775 byl v roce 1833 s průměrnou teplotou 15,8 °C, druhý nejchladnější byl srpen 1844 s průměrnou teplotou 15,9 °C, na třetím a čtvrtém místě se umístily srpny 1912 a 1786 s průměrnou teplotou 16,1 °C.

Průměrná teplota v Klementinu v srpnu 2020

Nejteplejší léto od roku 1775 bylo naměřeno v roce 22,9 °C, tedy o 1,8 °C teplejší než letošní. Druhé nejteplejší léto bylo v roce 2018 s průměrnou teplotou 22,7 °C, na třetím místě bylo léto 2003 s průměrnou teplotou 22,4 °C,

A nejchladnější léto od roku 1775 bylo v roce 1844 s průměrnou teplotou 16,4 °C, tedy o 4,7 °C nižší než letos. Druhé nejchladnější léto bylo v roce 1913 s průměrnou teplotou 16,6 °C a třetí nejchladnější léto 1786 s průměrnou teplotou 16,8 °C

Nejvyšší průměrná denní teplota v srpnu 2020 byla naměřena dne 9. a 13. srpna, a to 26,9 °C. Nejnižší průměrná denní teplota v srpnu 2020 byla naměřena dne 4. srpna, a to 16,3 °C.

Nejvyšší průměrná denní teplota v srpnu od roku 1775 byla naměřena 8. srpna 2015, a to 31,0 °C, nejnižší pak 3. srpna 1983, a to 11,1 °C.

Sezónní průměrné teploty v Klementinu, léto 1775-2020

Podle měření v pražské Libuši se letošní léto vyznačovalo nízkým počtem extrémů. Nevyskytly se v něm teploty nad 35 stupňů ani pod 15 stupňů Celsia. Takových let přitom bylo za poslední půlstoletí pouze sedm, uvedli meteorologové na Twitteru.