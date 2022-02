Senát rozhodne o postupu a podpoře Ukrajiny. Sejde se na mimořádné schůzi

Kvůli ruské agresi vůči Ukrajině se sešli mimořádně už poslanci. Slova ukrajinské hymny Šče ne vmerla Ukrajiny i slava, i voľa, tedy Ještě nezemřela sláva i svobody Ukrajiny a potlesk, přivítaly ve Sněmovně ukrajinského velvyslance Jevhena Perebyjnisa.

Ruská armáda ráno zahájila letecký i pozemní útok na celou Ukrajinu. Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci, silné výbuchy pak byly slyšet z řady měst po celé Ukrajině. Ruské síly napadly Ukrajinu z Ruska, Běloruska i z anektovaného Krymu.

Premiér Petr Fiala řekl již před jednáním Sněmovny, že ruský vpád na Ukrajinu nelze označit jinak než jako akt agrese, který nemůže zůstat bez odpovědi. Bude prosazovat co nejsilnější sankce. „Vnímám to jednoznačně jako útok na mír v celé Evropě. Česká republika má v této chvíli povinnost reagovat společně se spojenci v Evropské unii, společně s NATO a to maximálním možným rázným způsobem,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan.