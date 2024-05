Návrat ozdobený hitem. Gudas o širokém kádru, přesilovkách i domácí atmosféře

Finové hráli svoji klasiku s tuhou defenzivou a detaily, souhlasíte?

Myslím, že jsme měli hodně střel, kvalitní šance. Chyběla nám dnes koncovka, kterou musíme do příštího týdne vypilovat. Celkově se mi ale projev naší hry líbil, až na to skórování. Musíme si dávat pozor na oslabení, celkově ale kluci bojovali až do konce.

Měli jste mnohem více střel než Finové, ti ale ukázali efektivitu. Bude třeba seřídit mířidla?

To také, ale pouštěli jsme je zbytečně do útočného pásma. Potřebujeme se víc sehrát v defenzivní zóně. Dnes nám to ale střelecky nesedlo, to je pravda. Jsem ale rád, že jsme měli tolik střel. Ono tam něco spadne.

Relativně dlouho jste nehrál, bylo to znát?

Asi dva týdny jsem neměl zápas, ale bylo to hned po třiceti vteřinách docela dobré.

Nastartoval vás právě ten pěkný hit hned v prvním střídání?

Přesně tak, něco takového moje hra potřebuje.

Je vás v kempu strašně moc. Je těžší se porovnat už na tréninku?

Není, tréninky jsou svižnější, led se ničí trochu rychleji, takže taková ta pohoda na hokejce tam není. Mají to ale všichni stejné a já to beru spíš jako výhodu, že je tu spousta hráčů, kteří se mohou ukázat. Konkurence pro nároďák je dobrá věc.

Jsou tu i kluci, které jste před kempem neznal?

Spoustu kluků jsem tu potkal poprvé. Jak jsem nebyl na mistrovství asi tři roky, tak objevuji některé hráče. Je to poznávačka, ale mě to baví, kluci jsou šikovní.

Překvapil vás někdo z nových spoluhráčů?

Spousta z nich mě zaujala. Určitě bych na někoho zapomněl, tak nechci jmenovat.

S Michalem Kempným jste se v obranném páru sehráli rychle?

My spolu v nároďáku už hráli, už v mládeži a taky za Washington. Víme, co od sebe čekat, jaký styl hokeje hrajeme a tak nám to vyhovuje.

Návrat do reprezentace po pěti letech vám chutnal?

Bavilo mě to. Je to vždycky čest hrát za nároďák. Když můžu, tak přijedu a je to pro mě zase zážitek.

Metr navíc na každé straně při evropském kluzišti je znát?

Je to o zvyku, o úhlech. Čím déle se hraje, tak si člověk více zvykne. Máte víc času s pukem, takže se rozehrávky zase zlepší. Máme týden na to, vypilovat svoji rozehru.

Radko Gudas si povídá s rozhodčím při utkání s Finskem.

S Finy se potkáte už za týden v Praze, co vám to ukázalo?

Musíme si vštípit, že máme puky házet za ně. Jakékoliv brejky nás budou stát hromadu sil. Finové mají silné protiútoky a přečíslení po našich ztrátách, tak na to si budeme muset dávat pozor. Trenér nám to po zápase hned připomínal. Je co zlepšovat, ale tempo toho hokeje zvládáme a já si odnáším spoustu pozitivních věcí.

Je to jiná příprava, když je mistrovství doma?

Je to pořád příprava. Nesmíme se z toho zbláznit, ale všichni umíme hrát hokej, dokážeme se s tím vyrovnat a připravujeme se na to jako na každý jiný zápas.

Někteří kluci dlouho nehráli, budou se zlepšovat?

Stoprocentně. S dalšími zápasy se jistě budeme zlepšovat. Důležitá bude forma na konci.

Jak jste si užili domácí atmosféru?

Super. Vůbec jsme se na střídačce neslyšeli, a to mě baví.

Byl se podívat váš táta, bývalý vynikající bek?

Proč myslíte, že jdu na rozhovor pozdě, zakecali jsme se s ním. Byl tu taky švagr a tchán. Snad si vychutnali zdejší atmosféru. Táta tu hrál, dobře si to pamatuje.

Můžou si hráči z NHL říct o větší čas na ledě, o to hrát třeba i všechny zápasy přípravy?

Nejsme tu od toho, abychom si něco diktovali. Je důležité, že má každý šanci ukázat, co umí. Záleží na trenérech, jak nás budou chtít využít.

Vy byste si raději dal víc zápasů?

Hlavní zápasy jsou od soboty a mě by nevadilo hrát dva zápasy. Uvidíme, jak mě trenér využije. Nechci mu do toho ale kecat.

Trenér říkal, že nechce odhalit karty na přesilových hrách. Je to výzva i pro vás, dostat se na přesilovku?

Já ji nehrál už pěkně dlouho. Myslím, že tu máme kluky, co jsou zvyklí hrát přesilovku a já nevidím důvod se tam cpát. Mám tvrdou střelu, tak když budou trenéři chtít, samozřejmě mě tam můžou dát. Nějaký pátek to ale nehraji, a tak se tam tlačit nebudu.

V týmu je málo praváků útočníků, musí se tým jinak srovnávat třeba i při těch přesilových hrách?

To asi nedokážu říct. Máme spoustu leváků, ale jsou to šikovní hráči. Budeme to asi muset hrát víc z levé strany než z pravé, aby se střelci dostávali do dobrých pozic. Kluci se sehrají a bude to lepší a lepší.