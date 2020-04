Zákon o pokutě 10 tisíc na místě za chybějící roušku má v Senátu na kahánku

Zamítnutí možná čeká i návrh, aby v nemocnicích mohli kvůli koronavirové krizi pracovat lékaři ze zemí mimo Evropskou unií i bez aprobačních zkoušek, což právě Senát projednává.

„Nechápu, proč se tento tisk svádí na koronavirovou infekci,“ řekl senátor Peter Koliba. Kriticky se k potřebě zákona vyjádřila i senátorka Alena Dernerová.



ODS chce formou pozměňovacího návrhu v Senátu prodloužit pomoc pro osoby samostatně výdělečně činné do konce června a postupně ji navyšovat až na 900 korun na den. Již dříve byl schválen jednorázový příspěvek OSVČ 25 tisíc korun, a to za období do konce dubna.



Senátoři mají také rozhodnout o tom, že jednotlivci i firmy by mohli v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit splácení úvěrů a hypoték buď na tři, nebo na šest měsíců. Délku přerušení, o které by museli požádat, by si mohli vybrat.

Senát má posoudit také omezení maximální výše úroků u spotřebitelských úvěrů a zavedení limitu pro sankce živnostníkům za opožděné splátky úvěrů. Bude schvalovat i odklad přijímacích zkoušek na vysoké školy a pravidla pro další vysokoškolské zkoušky.

Horní komora parlamentu již schválila návrh vlády, který se týká povinnosti ubytovatelů přes Airbnb sdílet se státem informace o uzavřených smlouvách, kývl na to,že tuzemské cestovní kanceláře budou mít možnost odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy.

Stát má podle Senátu garantovat majitelům bytů nájmy ve výši 80 procent, pokud budou mít nájemníci problém se splácením. S tímto návrhem vrátila horní komora parlamentu vládní návrh do Sněmovny.

Počet osob s covid-19 dle krajů