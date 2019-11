Úspěšný šéf pražské mordparty končí. Za odchodem jsou zřejmě špatné vztahy

11:36 , aktualizováno 11:36

Šéf pražské mordparty Josef Mareš odejde do civilu. Sám to ve středu oznámil, aniž by dodal další podrobnosti. Z předchozího vyjádření nicméně vyplývá, že důvodem jsou špatné vztahy, které komentoval už během září. Mareš se jako vyšetřovatel podílel na případech orlických vražd nebo zmizení Anny Janatkové.