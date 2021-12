Ze strachu z covidu pijí bělidlo. Věří, že zdraví škodlivá chemie je lék

Odborný časopis Journal of Respiratory and Critical Care Medicine publikoval výzkum univerzity z norského Bergenu, kterého se v průběhu dvaceti let zúčastnilo 6 235 mužů a žen, a ten tvrdí, že čisticí prostředky na úklid domácnosti mají na naše plíce stejně škodlivé účinky jako cigarety. A že nejvíc ohroženy jsou ženy, jež často uklízejí uzavřené místnosti. Dalším problémem je to, že vše z dokonale čisté domácnosti odteče do odpadních vod. Už nyní je prokázáno, že některá rezidua chemických látek vyvolávají astma nebo alergické reakce. | foto: Shutterstock