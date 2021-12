Praktické lékaře brzdí papírování, od některých pacientů slýchají nadávky

V sobotu sloužil v nemocnici ve Volyni, která řeší hlavně následnou a rehabilitační péči. I tam ale mají klienty s covidem, a pomoc tak vítají. V pracovním týdnu pak praktický lékař Jan Kovář ošetřuje ve své ordinaci ve Volyni infekční i neinfekční pacienty, k tomu rovněž očkuje proti covidu.

Denně navíc vyjíždí ke dvěma nebo třem imobilním lidem, jimž vakcínu aplikuje v jejich domovech. V mezičase vyřizuje administrativu, na níž měl původně vyčleněné středeční dopoledne.

To už ale dávno neplatí, i ve svém osobním volnu ve středu očkuje příchozí. „Co se týče vyčerpání, únavy a zavalení zbytnými věcmi, je tato vlna pandemie asi nejhorší,“ hodnotí Kovář.

Dodává, že při předchozích vlnách byla například prodloužená platnost posudků na řidičské průkazy. Teď se tak nestalo. „Nemusely se dělat administrativně zdravotní věci, které zákon jinak vyžaduje po praktických lékařích a za nedodržení termínů hrozí pokuty. Teď jede všechno dál,“ porovnává.

Současně praktici nechtějí zanedbávat pravidelné kontroly třeba u lidí s vysokým tlakem či diabetiků. „Teď už neodkládáme to, co jsme minule mohli trochu odsunout. Do toho je násobná zátěž v podobě nemocných s covidem, které jsme dřív řešili distančně. Nyní je však vyšetřujeme v ordinacích, abychom mohli zodpovědně rozhodnout, jestli patří na protilátkovou léčbu. Plus očkování, které se naplno rozjelo vysokým tempem,“ naznačuje Kovář.

V ordinaci mu pomáhá mladá lékařka. „Nastoupila na rezidenční místo. Má se učit, jak být praktickým lékařem, a místo toho se učí, jak být pracovníkem očkovacího centra,“ konstatuje.

Zároveň dodává, že příval práce doktoři zvládnout prostě musí. „Jestliže v ordinacích naříkáme a máme toho po kolena, v nemocnicích toho mají po pás. Poslání zdravotnického pracovníka je pomáhat lidem, a tak to děláme, dokud můžeme,“ míní.

V Jihočeském kraji v současnosti očkuje proti covidu přes 70 procent praktiků pro dospělé. „Očkování je práce navíc, ale rozhodně má smysl. Lidé jsou vděční, že nemusí nikam jezdit, a jsou velmi rádi, že mohou být očkovaní u svého praktika. U nás v ordinaci jsme v prvním prosincovém týdnu měli očkovaných 560 pacientů od doby, kdy máme k dispozici vakcínu Pfizer,“ říká člen výboru sdružení praktických lékařů Jan Kolář, působící v Protivíně.

I tady ordinují v běžném objednávkovém režimu, včetně infekčních pacientů, a snaží se dál provádět preventivní prohlídky a běžná vyšetření. Kolář současně dodává, že oproti minulosti výrazně přibylo telefonátů s dotazy na různé věci týkající se hlavně covidu.

„Práce je skutečně hodně a samozřejmě i naše rodiny jsou z toho vyčerpané. Vracíme se obvykle domů dlouho večer, ale musíme to pro pacienty udělat,“ míní Kolář.

Nemocnice zahltili neočkovaní

Telefony drnčí téměř bez ustání ve všech ordinacích. A není výjimkou, že volající po několika marných pokusech ztrácí nervy.

„Jsem tu se sestřičkou sám. Musíme také ošetřovat lidi, kteří k nám přijdou. Další nám pak ale nadávají, že se nemohou dovolat. Chápu, že nepříznivá situace trvá dlouho a projevuje se ve společnosti. Tolerantní a trpěliví bychom ale měli být všichni,“ apeluje budějovický lékař a předseda jihočeského sdružení praktických lékařů Karel Wróbel.

S rozčilenými pacienty se setkávají nejen praktici, ale i nemocnice, které kvůli velkému množství pacientů s covidem musely zrušit některé plánované výkony a omezit péči v poradnách.

Personál je totiž přeložený ke covidovým lůžkům. „Pacienti, kterým musela být operace odložená nebo zrušená, jsou na zdravotníky často nepříjemní a nechtějí pochopit, že my za to nemůžeme. Systém zatížili hlavně lidé, kteří možnosti obrany před covidem podcenili a k třiceti procentům se jich dosud nenechalo očkovat,“ upozorňuje například ředitel písecké nemocnice Jiří Holan.

Vláda v pondělí schválila změnu zákona, který umožní očkovat v ordinacích stomatologů nebo v lékárnách.

„Jednou z priorit ministerstva zdravotnictví je zajistit dostatečnou síť očkovacích míst. Dlouhodobě není reálné držet velkokapacitní očkovací centra. Pokud chceme zároveň garantovat očkování nejen ve velkých městech, ale i v menších, je logickou cestou umožnit očkování co nejširšímu spektru lékařů,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.