Jmenuje vládu z lůžka? O stavu Zemana řekne v Rozstřelu exprotokolář Forejt

S jakými pocity sleduje dění kolem prezidenta republiky? Mohl by prezident jmenovat novou vládu i v nemocnici? O těchto tématech bude v pondělí hovořit Forejt, který byl v letech 2004 až 2016 ředitelem protokolu kanceláře prezidenta republiky.

Zdravotní stav je podle Forejta soukromý, ale veřejnost by měla vědět, zda je prezident schopný vykonávat svou funkci.

„Každý veřejný činitel, který vstupuje do veřejného prostoru, odevzdává se službě vlasti, musí souhlasit s tím, že jeho právo na soukromí nebude stoprocentní. To, jestli je schopný výkonu funkce, je informace zásadní a měli bychom ji mít,“ vyjádřil se dříve.

O stavu by měla informovat hradní kancelář. Jak její práci bývalý ředitel protokolu vnímá? Ocenil by případně větší zapojení prezidentovy manželky do informování směrem k veřejnosti?

Jindřich Forejt se domnívá, že by zákonodárci měli v budoucnu možná lépe formulovat kdy a za jakých okolností o zdravotním stavu ústavních činitelů informovat. Taková právní úprava zatím v Česku chybí.

Řeč během rozhovoru přijde také na oslavy 28. října. Jaký odhaduje Forejt průběh ceremoniálu na Pražském hradě, pokud tedy nebude zcela zrušen? A bylo by to poprvé v novodobé historii ČR? Na to a více odpoví exprotokolář v pondělním Rozstřelu.