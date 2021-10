Úmrtí prezidenta by bylo těžké tajit, říká bývalý hradní protokolář Forejt

„Prezident je v okruhu lidí, kteří jsou bezprostřední spolupracovníci. Potom tam máte další, kteří patří k personálu zámku Lány. Myslím, že zpráva o prezidentově smrti by se tajila velmi obtížně. Pochopitelně máme ale neblahou historickou zkušenost, kdy o zdraví našich nejvyšších představitelů vznikaly fámy,“ řekl Impulsu Forejt.



Podle Jindřicha Forejta by měla veřejnost vědět to, jestli jsou ústavní činitelé schopní vykonávat svou funkci. Naproti tomu zdravotní stav je věcí soukromou. Tady je podle něj také hranice mezi právem na soukromí a veřejným zájmem. „Každý veřejný činitel, který vstupuje do veřejného prostoru, odevzdává se službě vlasti, musí souhlasit s tím, že jeho právo na soukromí nebude stoprocentní. To, jestli je schopný výkonu funkce, je informace zásadní a měli bychom ji mít.“

Jindřich Forejt si taky myslí, že by zákonodárci měli v budoucnu možná lépe formulovat kdy a za jakých okolností o zdravotním stavu ústavních činitelů informovat. Taková právní úprava zatím v Česku chybí. „Já myslím, že pokud by se zavedla třeba nějaká pravidelnost, že jednou za rok má veřejnost vědět o zdravotním stavu nejvyšších ústavních činitelů, musí se také upravit, jaké informace by veřejnost měla vědět,“ dodává.

Současnost komunikaci Hradu o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana označil za zavádějící a zmatečné.

Zdravotní stav Miloše Zemana začala veřejnost řešit v polovině letošního září, kdy byl pan prezident hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Po dlouhém mlčení Hradu byla první informace pro veřejnost taková, že pan prezident trpěl dehydratací a únavou.

Po propuštění z nemocnice byl jeho zdravotní stav dlouho neznámý. Mluvčí Jiří Ovčáček pak na nátlak veřejnosti oznámil, že je pan prezident nemocný a potřebuje odpočívat. Ještě ve středu Ovčáček ohlásil, že se Zeman v neděli účastní diskusního pořadu CNN Prima NEWS, aby následně v pátek účast odvolal. Nyní se neví ani zda proběhne plánovaná schůzka prezidenta s Andrejem Babišem, která má proběhnou taktéž v neděli.

„Chtěl bych rozptýlit všechny informace o smrti pana prezidenta – četl jsem i SMS zprávy, které tvrdí, že je v kómatu – nic takového není pravda,“ sdělil Ovčáček. Podle něj je čtrnáctidenní stonání krátká doba a nelze ji srovnávat například s dlouhodobým pobytem Václava Havla v nemocničních zařízeních.

Na veřejnost se však dostaly i jiné informace. Exministryně a psychiatrička Džamila Stehlíková na své blogu napsala, že lze předpokládat, že prezident Miloš Zeman byl v druhé polovině září hospitalizovaný kvůli metabolickému rozvratu v rámci alkoholické jaterní cirhózy.

Bývalý prezident Václav Klaus zase řekl pro Radio Impuls, že má pan prezident nejspíš problémy s játry. „S jeho stylem života, se skleničkou na jedné straně a cigaretkou na straně druhé to souvisí, to ví každé malé dítě,“ řekl ke spekulacím o zdravotním stavu prezidenta.