V ruských tajných službách bude jistě někdo od Ukrajinců, říká expert

Jejich hlavní činností byl podle Stulíka sběr informací. „Mapují si to, co dělá Česká republika v oblasti bezpečnosti, zjišťují si, kdo je kdo, kdo má na co vliv, pomáhají vytvářet dezinformační narativ a zapojují se do tzv. vlivových operací. Poslední jmenované uvidíme brzy v souvislosti s diskuzí o možné americké základně u nás“, říká analytik.

„Uvedou do činnosti celou síť domácích aktérů, kteří si často ani nemusí být vědomi, že jednají pod vlivem a ve prospěch Ruské federace. Tomu se říká reflexivní kontrola. Je to systém, kdy určitým lidem dodáte prostřednictvím dezinformačních webů upravené informace, které vyvolají vámi vyžadovanou reakci. Takže kontrolujete jejich chování, aniž by ti lidé o tom věděli,“ dodává Stuchlík.

Cílem takové činnosti je podle bezpečnostního analytika narušení pevnosti a soudržnosti společnosti. „Část lidí začne zpochybňovat i zcela jasná a doložitelná fakta. Tím vzniká prostor pro nejistotu, pro politické spekulace. To ve výsledku oslabuje odolnost společnosti a jim to usnadňuje práci,“ vysvětluje Stulík.

Vyhoštěním velké části ruských diplomatů v důsledku kauzy výbuchu muničních skladů ve Vrběticích a ruské agresi na Ukrajině se činnost ruských tajných služeb na našem území podle Stulíka podařilo výrazně omezit. Přesto je potřeba počítat s jejich aktivitou, v tuto chvíli zejména v kyberprostoru.

Kyberútoky i dezinformace

Hackerské útoky na klíčovou infrastrukturu státu považuje Stulík za praktiku typickou pro ruské tajné služby. „V tomto ohledu jsou Rusové dál než ostatní. Jsou také velice dobří v šíření dezinformací, v ovlivňování veřejného mínění skrze celou škálu dezinformačních webů a přes různé extremistické organizace ať už z levého nebo z pravého spektra. U nás jsou to komunisté a případně SPD, to jsou takoví jejich užiteční idioti,“ říká analytik.

Stuchlík také poukazuje na to, že někteří ze jmenovaných často ani neví, že hájí ruské zájmy. Konkrétním příkladem z poslední doby jsou podle Stulíka výroky některých členů SPD o tom, že útoky na civilisty na nádraží v Kramatorsku udělali sami Ukrajinci.

V Rozstřelu dál vysvětluje, že vedle důstojníku s tzv. tradičním krytím u nás působí desítky lidí, kteří s ruskými tajnými službami spolupracují bez krytí. Jsou to podnikatelé, novináři i studenti. „Sám vím o několika ruských studentech na našich univerzitách, kteří byli vydíráním ze strany ruské tajné služby nuceni sbírat informace o svých přednášejících na vysokých školách“, dodává.

Přestože ruské tajné služby jsou na vysoké úrovni, mají podle Stulíka jednu výraznou slabinu. Tou je velká míra korupce. „Rusko je velice zkorumpovaná země a špičky služeb i armády si z každé zakázky část peněz ulily do vlastní kapsy. Je to vidět i teď na stavu ruské armády. Velký počet jejich střeliva a raket existuje jenom na papíře. To samé se dělo u FSB“ (Federální služba bezpečnosti, nástupce KGB – poznámka redakce).

Ta podle Stulíka měla vyčleněné peníze na vytvoření sítě vlivových agentů na Ukrajině. „V každém městě měli za úkol vytvořit síť ukrajinských občanů, kteří by organizovali proruské protesty a protiukrajinská shromáždění. Ale peníze, které generál Beseda a jeho tým dostali, si z velké části nechali. A ukrajinská podpora byla pouze na papíře.“

Co se hodnocení práce našich tajných služeb týká, podle Davida Stulíka za vše mluví vyznamenání ředitele BIS Michala Koudelky nejvyšším oceněním CIA. „Znamená to, že mají mezi sebou velkou důvěru a dochází ke sdílení velice citlivých informací, což se dělo mimochodem i v kauze Vrbětice,“ upřesňuje Stulík a doplňuje, že česká tajná služba je považována za jednu z nejlepších v rámci NATO.

V Rozstřelu analytik dále rozebírá nejbližší okolí prezidenta Putina, popisuje oblasti působení jednotlivých ruských tajných služeb a věnuje se také práci ukrajinské rozvědky. Na závěr David Stulík vysvětluje, proč je podle něj hodnocení „čučkaři“ v podstatě pochvala.