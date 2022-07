Až do roku 1989 se Československo alespoň navenek jevilo jako pevný a stabilní monolit. Že to byl pohled poněkud zkreslený, ukázal pád totalitního režimu brzy. Všechny námitky a výčitky, směřující už tradičně z Bratislavy do Prahy, které byly do té doby vnímány jako jakýsi nezbytný folklor, pojednou nabyly mnohem konkrétnějších kontur a výrazně zesílily.

Společný stát by byl silnějším hráčem, což by při současné geopolitické situaci ve střední Evropě skutečně nebylo k zahození.