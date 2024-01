Rakušanovi dělá kampaň člověk spojovaný s proruským pučem, říká Šlachta

„STAN jede novou vizuální kampaň, měli debatu v Karviné, která dopadla tak, jak dopadla,“ říká Robert Šlachta. „Ale uvědomují si lidé, že tu kampaň dělá Michal Repa? To je člověk, který dělal kampaň prezidentce Čaputové. A ta s ním a ještě se společníkem Shavivem v roce 2019 ukončila spolupráci.“

Redakce iDNES.cz požádala šéfa hnutí STAN o komentář k výrokům Roberta Šlachty, do vydání textu ale nereagoval.

Důvodem bylo podle šéfa Přísahy to, že jejich agentura byla spojována s pokusem o proruský státní převrat v Černé Hoře v roce 2016. „Používají agenturu, která byla prověřována Interpolem za to, že měla ovlivňovat volby. Mně to všechno zapadá do politiky STANu. To všechno k panu Rakušanovi sedí, a proto nevím, proč by měl být ministrem vnitra.“

Ať rezignuje i Vondrášek

Robert Šlachta navíc trvá i na tom, že by měl kromě ministra vnitra rezignovat na svou funkci i policejní prezident Martin Vondrášek, a to kvůli pochybením během policejního zásahu na filozofické fakultě. Šlachta přitom v Rozstřelu odmítl, že by tuto tragédii zneužíval ve svůj osobní politický prospěch.

„Ale kdo jiný by to měl zvednout jako téma než já? Sedmadvacet let jsem pracoval jako policista, zažil jsem takové akce, a když nás v roce 2016 reorganizovali, tak to zdůvodnili tím, že se teď budou vyměňovat informace a všechno bude rychlejší,“ myslí si Šlachta.

„A pan Vondrášek byl u každé z těch střeleb. Uherský Brod – 2015, Ostrava – 2019 a teď Praha. A já se nespokojím pouze s tím, že ministr vnitra řekne, že nám to teď nastaví zrcadlo a začneme si vyměňovat informace. Že už bude lépe. Tady je 14 mrtvých a policie neumí vysvětlit, co dělala v době od nálezu mrtvého otce až po vlastní střelbu,“ dodává šéf Přísahy.

Robert Šlachta pak podrobně popsal všechny své výhrady k prosincovému zásahu policie v souvislosti se střelbou na filozofické fakultě. Zároveň vyzval k systémovým změnám, které by údajným pochybením do budoucna zabránily.

„A já si skutečně nemyslím, že by pan Vondrášek měl vůbec ještě dostávat šanci, aby systém nově nastavoval. A samozřejmě pan Rakušan za tohoto člověka nese politickou odpovědnost. Pan Rakušan by byl snad možná dobrým ministrem školství, ve kterém kdysi (jako učitel) pracoval. Ale není dobrým ministrem vnitra,“ míní Šlachta.

Souhlasím s psychotesty

Podle něj je také třeba zamyslet se nad potřebnými změnami zbraňové legislativy. „Jsem policista a mám rád zbraně. Dělal jsem v zásahové jednotce. Podle mě je stávající zákon přísný, máme 318 tisíc držitelů zbrojních průkazů, milion zbraní – to je v pořádku. Jsem přesvědčený o tom, že vše potřebné máme, ale platné zákony nedodržujeme.“

„Měli bychom začít tím, aby veškerá data putovala k praktickému lékaři, který dává to poslední razítko nutné k tomu, aby žadatel dostat zbrojní průkaz. Dnes je situace taková, že když například k praktickému lékaři nedonesete zprávu o tom, že jste byli v psychiatrické léčebně, lékař se to nedoví, což je špatně,“ podotýká Šlachta.

Podle něj by to hravě vyřešila elektronická zdravotní knížka. Zároveň by byl pro to, aby každý žadatel o zbrojní průkaz musel absolvovat psychotesty. „I profesionální řidiči mají psychotesty. Vím, že se může říct, že za půl roku se může zdravotní stav změnit, ale počátečními psychotesty jsme schopni vyřadit 5 až 10 procent problematických lidí.“

V závěru Rozstřelu pak Robert Šlachta hovořil o svých programových prioritách před červnovými volbami do Evropského parlamentu. Tématem číslo 1 je podle něj celoevropské řešení migrace. Zároveň potvrdil, že Přísaha by měla mít společnou kandidátku se stranou Motoristé sobě, která kritizuje zejména současnou podobu evropského „green dealu“.

V nejbližších dnech představí obě politické formace lídra společné kandidátky. Robert Šlachta zároveň připustil, že by mohl ve volbách do europarlamentu kandidovat z posledního místa kandidátky. Jeho prioritou je však Senát, kam by se rád dostal už letos v podzimních volbách za břeclavský volební obvod.