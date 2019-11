Revizoři budou moci od dětí požadovat kontakt na rodiče, umožní to novela

Revizoři asi získají právo žádat po nezletilých černých pasažérech, aby jim kvůli pokutě poskytli kontaktní údaje jejich zákonných zástupců. Změnu by měla přinést poslanecká úprava novely silničního zákona, kterou se Sněmovně doporučil schválit její hospodářský výbor. Dolní komora by o zákonu měla rozhodnout příští týden.

Změnu navrhl poslanec ANO Martin Kolovratník podle požadavku Sdružení dopravních podniků. Zdůvodnil to tím, že revizoři nyní s ohledem na občanský zákoník nemají možnost informovat rodiče o tom, že jejich potomek cestoval bez platné jízdenky. Pokud to svým rodičům děti nepřiznají a pokutu nezaplatí, mohou si do dospělosti přinést skrytý několikaletý dluh, uvedl poslanec.

Novela upravuje i pravidla pro taxislužby

Novela má především zjednodušit pravidla taxislužby ve prospěch alternativních přepravců. Vozidla taxislužeb už nebudou muset mít povinně taxametr, ale postačí mobilní aplikace. Budou muset být vybaveny evidenční nálepkou, nikoli střešní svítilnou. Taxikáři navíc nebudou muset podstupovat zkoušky z místopisu. Obce nebudou moci nařizovat barvu a velikost vozů.

Poslanci chtějí v předloze upravit především pravidla evidence vozů taxislužby. Kdo by evidenční nálepku vozidla taxislužby dal na jiné auto, než pro které byla vydána, tomu by hrozila pokuta až 350 000 korun. Sněmovní výbor ale nepodpořil návrhy Jakuba Michálka (Piráti), který by chtěl zavést registrační povinnost i pro alternativní přepravce, kteří najezdí více než deset hodin za dva týdny. Cizinci, kteří chtějí být taxikáři, by podle Michálka měli obci doložit pracovní povolení a výpis z rejstříku trestů.

Novela, která by podle vlády i opozice mohla vést k levnějším cenám taxislužby, se dotkne desetitisíců řidičů. Jen v Praze podle údajů magistrátu působí 9800 taxikářů, další skoro 3000 šoférů jezdí pro alternativní přepravce Uber a Bolt (dříve Taxify).

Auta taxislužeb tak už nebudou muset mít taxametry jako dosud. Místo nich by mohly využívat mobilní aplikace, které už nyní používají řidiči Uberu nebo Boltu. Nově budou muset být všechny taxíky označeny evidenční nálepkou, kterou bude vydávat místním dopravní úřad za zhruba 500 korun. Střešní svítilnu s nápisem TAXI mají mít nadále vozy taxislužby, které si lidé zastaví na ulici.