Černí pasažéři unikají revizorům, cestující v Kladně zkontrolují řidiči

Záměr vyvolal polemiku. Někteří lidé mají obavy ze zpomalení spojů kvůli zdlouhavějšímu odbavování, další rozhodnutí vítají jako účinnou zbraň proti rostoucímu počtu černých pasažérů.



Ani stávající koalice na kladenské radnici (ODS, ANO, Kladeňáci a SPD) není v této otázce jednotná. Například radní Tomáš Kutil (Kladeňáci) je proti. Jeho dva kolegové z hnutí v radě se hlasování zdrželi.

„Nemyslíme si, že jde o krok správným směrem,“ stojí v jejich stanovisku. „Budeme se snažit své koaliční partnery v radě přesvědčit, aby ještě přehodnotili svůj záměr. Zároveň chceme s dopravcem vyjednávat o moderních způsobech odbavování cestujících,“ řekl MF DNES Tomáš Kutil.

Naopak kladenský radní pro oblast rozvoje města Lukáš Hanes (ODS) nastupování do autobusů výhradně dveřmi u řidiče obhajuje.

„Byli jsme opakovaně upozorněni, že část cestujících jezdí běžně bez placení a dopravce není schopen ani po více než roce na četné chronické černé pasažéry účinně reagovat. Stěžovatelé to oprávněně vnímají jako nespravedlnost. Nastupování všemi dveřmi, které platí od srpna loňského roku, schopnost dopravce situaci ohlídat snížilo,“ je přesvědčen.

Podle hnutí Kladeňáci je však nutné brát v úvahu další důležité aspekty, jako je celkový komfort cestování a rychlost odbavení. Mezi hlavní stížnosti na kvalitu a využitelnost autobusové dopravy totiž patří zejména nedodržování jízdního řádu. Omezení nástupu pouze předními dveřmi tento problém může ještě prohloubit, prodloužit celkovou dobu jízdy a zkomplikovat přestupy.

„A přesně to nechceme,“ shodují se zástupci hnutí s tím, že podporují vznikající detailní analýzu kladenské městské hromadné dopravy.

Dopravce není na straně rady

Proti nastupování předními dveřmi autobusů se staví i dopravní společnost ČSAD MHD Kladno. „Považuji to za nešťastné řešení, ale musíme respektovat požadavek objednavatele dopravy, tedy města,“ konstatuje její ředitel Ludomír Landa.

Městská doprava v Kladně Autobusový dopravce ČSAD MHD Kladno ze skupiny Arriva loni přepravil 12,3 milionu cestujících.

Oproti roku 2017 se v loňském roce počet přepravených cestujících zvýšil o 28 procent.

Zvýšení počtu cestujících souvisí podle ředitele dopravní společnosti Ludomíra Landy se zapojením Kladenska do Pražské integrované dopravy, výhodnějšími tarify jízdného a možností nastupovat do autobusů městské dopravy všemi dveřmi.

Nastupovat všemi dveřmi je možné od začátku loňského srpna na základě rozhodnutí bývalého vedení radnice. Důvodem bylo zrychlení odbavení cestujících.

Současné vedení města 19. září i přes názorový rozkol na tuto problematiku v koalici odsouhlasilo opětovné nastupování jen předními dveřmi autobusů. Není stanoveno, kdy by měla změna začít platit.

Staronový způsob nástupu pouze předními dveřmi ponechá podle něj povinnost a zodpovědnost kontrolovat cestující plně na řidiči. Ten musí pohledem hlídat i prostřední a zadní dveře vozidla. To podle Landy odpoutává jeho soustředění především na řízení vozu.

„Při přepravovaném počtu cestujících vyšším než deset milionů ročně to bude celkově znamenat zdržení spojů. Vychovali jsme si skupinu revizorů, kterou asi budeme muset zrušit a možná je propustit. Také kontrola jízdních kuponů s drobným písmem bude u řidičů zejména nad padesát let věku problematická,“ argumentuje ředitel ČSAD MHD Kladno.

Podle dostupných informací působí nyní na městských linkách v Kladně čtyři kontroloři.

„Důvodem je výrazné zkrácení pobytu autobusů na zastávkách,“ argumentoval tehdejší primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Nástup do autobusů v největším středočeském městě se tak vrátí do doby před začleněním Kladenska do Pražské integrované dopravy. Možnost využívat všech dveří schválilo loni v srpnu bývalé vedení kladenského magistrátu pro držitele karet s předplaceným jízdným, už zakoupenými jízdenkami a také pro cestující, kteří mají nárok na přepravu zdarma.

Nic není definitivní

Radní Lukáš Hanes ještě nevylučuje, že rada svůj postoj znovu přehodnotí.

„V tuto chvíli jednáme s dopravcem a hledáme řešení, které bude přijatelné pro platící cestující, ale zároveň efektivní vůči černým pasažérům, kteří se rekrutují převážně z řad nepřizpůsobivých občanů. Pokud je dopravce představí, jsme ochotni naše usnesení přehodnotit. Jestliže však dopravce tento problém nedokáže vyřešit, budeme požadovat, aby zavedl nástup jen předními dveřmi autobusů,“ sdělil kladenský radní.

Nastupovat výhradně předními dveřmi je nutné ve všech meziměstských linkách Pražské integrované dopravy, kde se cestující musejí prokázat řidiči platnou jízdenkou nebo si ji u něj zakoupit.

Nástup pouze předními dveřmi platí také v městské dopravě v Mladé Boleslavi, Příbrami, Kolíně nebo Berouně. Naopak v metropoli mohou cestující používat k nástupu prostřední i zadní dveře autobusů či tramvají.