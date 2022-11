Parchant cikánskej, povykoval účastník protestu na novináře České televize

Během shromažďování demonstrantů v u hlavního nádraží v Opletalově ulici v Praze se jeden muž začal do redaktora hrubě navážet: „Hele, támhle ten parchant, ty vole, cikánskej, ty vole. Seš tady s náma dneska, jo,“ zaznělo ve videu, který odvysílalo zpravodajství Afrique Média. Server Romea.cz záznam incidentu převzal a opatřil titulky pro lepší srozumitelnost.

„Děkuju za to oslovení,“ reagoval Samko. „No, nemáte za co. Jako vy nás oslovujete ‚ruský šváby‘,“ pokračoval muž jako by na vysvětlenou.

„To ‚cikáne‘ už nezopakujete?“ zeptal se ho mimo jiné reportér. „To jsem v životě neřekl,“ odvětil demonstrant a vzápětí se sám usvědčil: „Jak lžete vy, tak já lžu taky.“

Potom se pochod dal do pohybu a novinář se od něho odvrátil. „Kam jdeš, pojď s náma, sráči,“ volal na něho ještě muž.

Samko pak pro Romea.cz řekl: „I přestože jsem při těchto demonstracích na podobná oslovení zvyklý, opět mne to zarazilo. Jde přeci o běžné lidi, u kterých na první pohled nepředpokládáte rasistické urážky.“ „Tady to ale zaznělo tak, že ten člověk měl záměr mne urazit a vyprovokovat,“ doplnil.

Jiný demonstrant zaútočil v ulici na reportéra Aktuálně.cz Radka Bartoníčka. Ten se podle videa zveřejněného na Twitteru snažil natočit organizátora demonstrace Jana Vrabela, v tu chvíli na něj zaútočil muž z davu. Účastník demonstrace tvrdil, že se mu novinář pletl pod nohy. Případ zkoumá Policie ČR.