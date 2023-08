Situace kolem Ukrajinců se vládě vymyká, řekl Okamura. Rakušan nesouhlasí

Bezpečnost v České republice se stala hlavním tématem diskuze Okamury a Rakušana po dvou trestných činech zřejmě spáchaných cizinci – znásilnění nezletilé dívky v Plzni a pokusu o znásilnění v Hostivaři u Prahy.

Předseda opoziční SPD Tomio Okamura ministra vnitra Rakušana vyzval k rezignaci. Ministr podle něj nezvládá zajistit bezpečnost občanů České republiky. Napsal to na sociální síti X (dříve Twitter). Ministr nicméně uvedl, že bezpečnostní situace v zemi je pod kontrolou. „Jde o činy jedinců, odmítám kolektivní vinu,“ řekl Rakušan.

Tomio Okamura vyzval ministra vnitra Rakušana k rezignaci a napsal, že ministr kryje pachatele odporného znásilnění a pokusu o vraždu české 15leté dívky v Plzni, když odmítá vyslovit národnost pachatele.

Všechny trestné činy budou podle ministra Rakušana řádně vyšetřovány a pachatelé budou potrestáni. „Cílem je, aby se v České republice cítil bezpečně každý,“ řekl.

Tématem byla i schůzka Blažka s Nejedlým

Nepřisedl bych si k panu Nejedlému, reagoval Rakušan na nedávné odhalení ministra spravedlnosti Nejedlého v restauraci. „Nebudu rozporovat, že za rohem Pavel Blažek bydlí, ale není vhodné, aby s tím člověkem se viděl. Budu to probírat s panem premiérem,“ řekl ministr vnitra na úvod pořadu.

„Upřímně já vůbec nevím, kdo se kdy kde schází. Myslíme si, že Fialova vláda škodí této republice a měla by podat demisi. Máme tu důležitější věci, které musíme řešit, než nějaká schůzka,“ řekl Okamura. „Já se s panem Nejedlým sešel několikrát v minulosti, byl poradcem pana prezidenta Zemana. Řešil jsem s ním třeba energetickou krizi, ale teď nemá žádnou funkci a tak nevím, co tam řešil s Blažkem. Ale je mi opravdu jedno, s kým se schází Fialova vláda,“ dodal.

Emoce vzbuzují útoky na ženy

Veřejnost kritizuje ministra z toho, že zamlčuje národnost pachatelů. „Postup policie je jednoznačný a vychází ze zákona - národnost se neuvádí. Ano, jde o odporné trestné činy, ale odporných trestných činů se dopouští i naši občané. Ale vyvolávat střelbu do jedné skupiny obyvatel, to nejde. Nebudeme podporovat obchod s nenávistí,“ řekl Rakušan.

„Vaší vládě dnes důvěřují pouhá dvě procenta občanů, ale já nikde nepsal o kolektivní vině občanů. Jen lžete. Paragraf co zmiňujete jen upravuje to, co policie smí sdělovat v úkonech trestního řízení. Zákon o policii to jasně definuje. Totožnost jste tedy uvést nechtěl a jste na straně útočníka,“ řekl Okamura a dodal, že chrání naše občany a odmítá kroky vlády.

Ministr Rakušan reakci Tomio Okamury očekával. „V zemi, která nadále zůstává bezpečnou zemí policie tyto odporné zločiny rychle vyřešila. Pachatelé jsou vazebně stíháni a nezávisle na národnosti k nim přistupujeme stejně. Výsledek vaší politiky je rozdmýchávání zla. Jediné dobro jste udělal pro ty plyšáčky, které jste vozil do České republiky,“ reagoval Rakušan.

„73 % občanů vaší vládě nedůvěřuje. Situace kolem Ukrajinců se vládě vymyká,“ řekl Okamura. Ten uprchlíky z Ukrajiny přirovnal ke kuřatům. „Když se zkazí kuřecí maso, stáhne se celá šarže,“ řekl. Ministr s ním nesouhlasí. „Když se zkazí z koše jablek jedno, také nevyhodíme celý košík. Šíříte zde zlo a nenávist,“ reagoval Rakušan.

Zachovejme slušnou úroveň, řekla Tománková

Terezie Tománková, moderátorka pořadu musela Tomio Okamuru opakovaně přerušovat a napomínat. „Pane Okamuro, chvíli prosím mlčte. Dám vám prostor, ale vraťme debatu do nějaké slušné úrovně,“ řekla a dodala, že občanů z Ukrajiny je v Česku zhruba pět procent, trestnou činností se podílí v celku ze čtyř procent.

„V Roce 2020 tvořil počet přes šest procent, nyní to je dvojnásobně vyšší počet. Když se podíváme i na statistiku trestných činů, tak se zvyšuje, ale ne výrazně. Nijak, co by se vymykalo průměrům. Pokud občané proti této skupině násilí, obviňuji právě vás pane Okamuro z toho, že jste k tomu přispěl,“ řekl Rakušan.

„Nenechte se strašit,“ vyzval občany ministr vnitra Vít Rakušan v televizi CNN Prima News, aby nepodléhali šíření nenávisti Tomio Okamurou. Ministr vnitra varoval před trojskými koňmi Ruska.

„Plnou odpovědnost za veškeré ty trestné činy má vaše vláda. Vy jste viníkem tohoto stavu. Nárůst trestných činů je vyšší, nezvládáte funkci ministra. Vaší ambicí by měl být pokles trestných činů a my tu máme nárůst,“ odpověděl Okamura.

Šestinásobně nižší nárůst kriminality

„Relevantní údaj je srovnávat s rokem 2019, tedy předcovidovým rokem. Za první polovinu tohoto roku klesla mravnostní trestná činnost a hospodářská trestní činnost. V celkových číslech pracuje 110 tisíc občanů z Ukrajiny. Do rozpočtu to přineslo osm miliard korun. I se zpřísnila dávková politika. Lidé se bojí proruských názorů ve společnosti a strachu, který se uměle vyvolává,“ reagoval Rakušan a dodal, že sám doma měl uprchlíky z Ukrajiny.

Okamura zmínil i nedávný protiukrajinský pochod v Plzni. „Já to neviděl, neviděl jsem jaká se vyvolávala gesta. Pokud jsou tam občané, co nesouhlasí s Bandera party v Plzni, tak to je zcela pochopitelné. Podpora Bandery je zcela nepochopitelná,“ okomentoval Okamura protestní pochod.

Bandera Party v Plzni

„Vy si vyseknete jeden výcuc a to je hra. Tyhle akce, které nesou šílený název, to skončilo. Ocenil bych, když vezmete třeba příběh dětí na základních školách, které jsou šikanované. Vy proto musíte mít pochopení, pane Okamuro. Chci, ať se ti, co jsou zde cítí bezpečně,“ reagoval ministr Rakušan.

„Ukrajinský ministr jste. Český ne. Naši občané se zde necítí bezpečně. Rozdělujete společnost. já jsem sám napůl Japonec. Vy tím neřízeným přijetím migrantů z Ukrajiny způsobujete pnutí ve společnosti, které se třeba ukázalo v Plzni,“ řekl Okamura. „Nám váš původ, ani nikoho jiného nevadí, pane Okamuro,“ odpověděl Rakušan.

Úsporný balíček

Ministr vnitra se nevyjádřil v rámci debaty k úspornému balíčku. „Musí souhlasit všech pět koaličních stran. Obecně řeknu, že daň z nemovitosti je něco, co zůstávalo městům a obcím. Ano, tato daň by tam i měla zůstat, to je jedna z věcí, co dlouhodobě prosazujeme, ale jednání nebyla uzavřena,“ reagoval. „Rozvoj regionů v této těžké chvíli je důležitý. Považuji to za racionální přístup. Zkušenosti mám z Kolína, kde se daň využila pro podporu města a jeho rozvoj,“ dodal.

„Vláda představí něco, co ani nemá dojednané. Jen chaos a zmatek. ČNB reagovala, že Česko toto připraví o sto miliard korun, během dvou let. A to je právě suma, kterou dáváte občanům Ukrajiny,“ reagoval Okamura. „Chceme zachovat slevu na studenty, školkovné a další. Chceme lidem pomáhat a ne jim vrážet nůž do zad,“ reagoval na úsporný balíček Okamura.

Důvěra ve vládu je nízká

S podporou vlády má podle nejnovějšího průzkumu i běžný volič koalice. Vláda má nyní dvouprocentní důvěru. „Věřím tomu, že tato vláda se pustila do řady nepříjemných situací, včetně záchrany veřejných financí, jejich konsolidace. Důchodovou reformu každý jen sliboval. Děláme nepříjemné věci, ale my musíme. Neděláme rychlou a populistickou politiku. Věřím, že na konci volebního období se to projeví,“ vysvětlil Rakušan.

„Žijeme na dluh, zvyšujeme náklady na obranu, na které nemáme. Pokud s někým půjdeme do dalších voleb, tak půjde o strany, které nemají nic společného s Fialovou pětikoalicí. Nabízí se hnutí ANO. Zajíci se počítají až po honu. Vím, že tam probíhají interní schůzky ANO s ODS, což nevím, co na to řeknou jejich voliči,“ nastínil Okamura své záměry do dalších voleb.

„Česká republika nebude nikdy černým pasažérem na palubě NATO. Výdaje na obranu v této těžké době potřebujeme,“ dodal na závěr Rakušan.