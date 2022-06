Oblohu nad Českem ozářil meteorit. Po jeho zbytcích pátrají Rakušané

Vědci v Rakousku požádali obyvatele o spolupráci při hledání částí meteoritu. Ten v pátek na několik sekund jasně ozářil oblohu, a to mimo jiné i nad Českou republikou. Meteority o váze až jednoho kilogramu dopadly nejspíše do údolí řeky Drávy v rakouské spolkové zemi Korutany. Uvedla to v sobotu agentura APA.