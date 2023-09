Je to jáma po meteoritu, hlásila irská televize. Vykopali ji přitom šprýmaři

Když před několika dny irský nadšenec do astrofyziky jménem Dave Kennedy narazil na irské pláži Portmarnock v hrabství Dublin na obrovský kráter, byl nadšený, že jde o velký vědecký objev. Na místě se vyfotil s meteoritem, který údajně nalezl na jeho dně. Uvedl, že kámen pochází „shora“ a díra po jeho dopadu je následkem výjimečné kosmické události.

„Jak můžete vidět, na boku meteoritu je stopa po spálenině, jak prolétal atmosférou,“ uvedl Kennedy. Dodal, že si zatím není jistý jeho složením, ale určitě bude třeba to zjistit. „Hned jsem věděl, že to, na co se dívám, je místo dopadu,“ dodal.

Událost okamžitě vyvolala vlnu nejrůznějších spekulací, mnozí diskutovali o hloubce zářezů v písku, které by mohly souviset s nebeskou událostí. Informace samozřejmě nenechala klidnou ani společnost Virgin Media News, která o kráteru informovala ve večerním zpravodajství. Na místo dokonce vyslala reportéra, který s Kennedym udělal rozhovor. Reportér, který kroužil kolem objevu, uvedl, že jistě není z tohoto světa.

„Objev vyvolal rozruch mezi místními obyvateli, kteří se na místo seběhli, aby si prohlédli něco, co považovali za vesmírnou událost odehrávající se jednou za život,“ uvedl v reportáži.

Silly season and gullible journalists go well together as hole dug with child’s spade becomes #meteorite impact crater on Dublin beach. Satire already on the case https://t.co/V60dxV1p8W https://t.co/TWYzjFaPWX