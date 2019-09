Krejčíř zostudil českou policii. Jeho případ je uzavřen pouze zdánlivě

„Nepište o mně, nechci,“ byla první slova, která 16. září 2005 Krejčíř prohodil směrem k novinářům včetně těch z MF DNES v hotelu Wharf na seychelském ostrově Mahé, kde měl schůzku se svým komplicem. Hned nato v doprovodu bodyguarda spěšně nasedl do auta a odjel. Zájem komunikovat v tu chvíli neměl.

Až o několik hodin později se ozval na telefonní číslo, které mu předtím novináři dali.

„Promluvíme si. Ale podle mých podmínek. Pošlu pro vás řidiče a po jednom a se zavázanýma očima přijedete za mnou,“ diktoval si Krejčíř, kterého policie v té době hledala mimo jiné pro podezření z přípravy vraždy celníka. Novináři na to nepřistoupili. Rozhovory s uprchlíkem i tak vznikly. Krejčíř si podmínky rozmyslel a mluvil. To bylo v roce 2005, dva měsíce poté, co utekl české policii během domovní prohlídky černošické vily.

Svědek na zabití

Je srpen 2019. V křesle v kavárně na pražském Smíchově sedí jeden ze svědků, kteří kdysi pomohli usvědčit odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře, toho času v jihoafrickém vězení, v němž si odpykává trest za různé činy – za únos, mučení nebo pokus o vraždu.

30 let svobody: kauzy a aféry Třicetidílný seriál vychází v MF DNES každý týden až do listopadu. Představí největší ekonomické a politické kauzy. Miliardové tunely, bankovní krachy, spiknutí kmotrů, sporné amnestie a politické podrazy, vzestupy a pády

„Kdyby se Káčko vrátil, tak jsem terč číslo jedna,“ říká svědek, který si změnil i jméno. Ponechme stranou, jestli nepřehání, v případě Krejčíře by takových „terčů číslo jedna“ asi mohlo být víc, ale podstatné je ptát se, proč se někdo bojí člověka odsouzeného za katr na 35 let v Africe a proč by se měl Krejčíř vracet.

Radovan Krejčíř, známý svým útěkem z černošické vily, která nedávno vyhořela, byl v Česku odsouzen za podvody a přípravu vraždy celníka. České úřady pořád formálně žádají o jeho vydání, i když není jasné, jak moc na to ve skutečnosti tlačí. Aspoň za dobu, co je ve funkci ministryně spravedlnosti Marie Benešová, k žádnému posunu nedošlo. „Vůbec jsem to ještě neviděla, žádnou oficiální žádost nemáme,“ odpověděla MF DNES v srpnu Benešová, což aktuálně potvrdila i Alena Šlechtová z tiskového oddělení: „V případu Krejčíř nejsou žádné novinky.“

Bílý vrah

Jihoafrická republika má zájem na tom, aby si člověk, který na jejím území spáchal závažné zločiny, trest tam i odpykal. Ostatně, když Krejčíře v roce 2013 naposledy zadrželi na svobodě a rozhodovalo se o uvalení vazby, místní před budovou soudu neskrývali radost ze zatčení. Tančili a přitom skandovali: „Chytili jsme bílého vraha.“ Největší vášně přitom jméno Krejčíř vyvolávalo v Bedfordview u Johannesburgu, kde měl podnikatel směnárnu. Exploze nálože tam zabila dva lidi.

Podle lidí z justice nicméně nelze vydání časem vyloučit, protože Krejčíř je problematický vězeň, který chtěl už několikrát utéci. Proto ten strach.

„Kdyby se dostal do českého vězení s tím, že si tu trest odpyká, tak je brzy venku, protože by ho obhájci nějakou kličkou zpoza mříží dostali. Určitě by chtěl opakování procesu. Na spoustu lidí tu ví spoustu věcí, ti by mu pomohli,“ pokračuje v úvodu citovaný svědek. Zkrátka, i když příběh Krejčíře vypadá jako uzavřený, zdaleka není, a to nejenom proto, že jeho dovolání v kauze celník pořád leží u Nejvyššího soudu.

O Krejčířovi vznikly knihy, film, je to asi nejznámější český zločinec. Přesto možná stojí za to uvést některé málo známé skutečnosti. Dodnes není úplně jasné ani všechno kolem jeho útěku: utekl policii ze své vily tajným tunelem? Těžko, protože v domě žádný není. Přejel hranice na kole, jak se několikrát chlubil, nebo prostě jen dostal za mlčení od někoho vlivného přímo letenku na Seychely? Obrázek si lze udělat z jeho vztahu s tamním českým konzulem. Když za Krejčířem na Seychelách v roce 2005 byli novináři, konzul jim ani jednou nezvedl telefon, nijak nepomohl. Další rok, když Krejčíře navštívila jen jedna novinářka, se konzul při setkání na oslavě zajímal: „Máte se, pane Krejčíři? Nechybí vám tu nic?“

Ve zkratce: Krejčíř choval žraloka, měl vilu za 400 milionů, kamarádil se s českými politiky a v roce 2005 vymyslel podvod, ve kterém si nechá zkorumpovaným celníkem jako zabavit falešné bankovky v hodnotě dvou miliard korun, které nechal Krejčíř natisknout. Celník s nimi jako zmizí (ve skutečnosti bude zabit) a Krejčíř bude chtít od státu náhradu. Černošický podnikatel za to dostal loni pravomocný trest 15 let u vrchního soudu.

Bolavý zub

Kolem Krejčíře se dá popisovat nespočet historek, ale málo se ví, že na jeho dnešním osudu se hodně podepsal bolavý zub. Krejčíř utekl během domovní prohlídky v noci na 18. června 2005, ale původně ho chtěla policie zatknout už o den dříve u jeho zubaře. Kdyby se to podařilo, možná by ho měla pod zámkem dodnes.

Afričtí vyhnanci Co dělají dnes Rodina Radovana Krejčíře se v tichosti vrátila do Prahy. Starší syn známého mafiána Denis koupil za 16,7 milionu korun polovinu jedné z nově postavených luxusních vil v pražské Hostivaři. Objekt si přebíral v roce 2017, tedy čtyři roky poté, co byl jeho otec v JAR zadržen. V Česku se podle lidí z okolí Krejčíře zdržuje i Krejčířova manželka Kateřina, na kterou je podle katastru nemovitostí stále napsaná černošická vila. Důvod, proč se rodina přemístila z JAR, je přitom prostý: Krejčířová i její starší syn spolu s jihoafrickou manželkou Marlene mají do JAR zakázaný vstup.

Policisté si od zatčení u zubaře slibovali, že Krejčíř omámený anestetiky nebude klást odpor a ještě získají kufřík s kompromitujícími dokumenty, který pořád nosil Krejčířův bodyguard u sebe. Jenže Krejčíř dlouho čekal v čekárně, protože se protáhl předchozí zákrok, a jak pořád poslouchal vrtačku, dostal strach, zákrok odložil a jel domů. Ze zatčení nic nebylo.

Kriminalisté už nemohli na další návštěvu zubaře čekat. Od policie unikaly informace, což mělo mimo jiné ten důsledek, že varování, že bude zatčen, dostal i František Mrázek. Prostě si to někdo u policie, kdo vynášel informace, špatně vyložil a myslel si, že zátah bude proti Mrázkovi.

Naděje získat snadno kufřík se rozplynula, v noci vtrhla ke Krejčířovi zásahová jednotka a zbytek je znám. Prohlídka, policista ho vedl na záchod, Krejčíř odešel a pak... Seychely, Jižní Afrika a nakonec tamní vězení.

Právě v něm ho podle zjištění MF DNES čeká brzy česká návštěva. „Zástupci českého velvyslanectví v Pretorii jsou s dotyčným v pravidelném kontaktu a zajímají se jak o jeho vazební podmínky, tak o poskytovanou lékařskou péči. Aktuálně mají zažádáno o konzulární návštěvu a čekají na odpověď věznice,“ řekla k tomu Zuzana Štíchová, ředitelka tiskového odboru ministerstva zahraničí.