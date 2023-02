Expert: Putin může zvýšit počty jaderných zbraní, vydírá Washington

Vladimir Putin v úterý oznámil pozastavení ruské účasti na smlouvě Nový START, kterou Rusko v roce 2010 podepsalo na Pražském hradě. Učinil tak na závěr projevu, ve kterém shrnul dosavadní výsledky války proti Ukrajině. Konflikt podle něj rozpoutal Západ, který se systematicky snaží Rusko zničit. „Proto jsem donucen oznámit, že Rusko přerušuje svoji účast v dohodě o strategických zbraních,“ prohlásil Putin na závěr téměř dvouhodinového projevu.

Bezpečnostní expert Michal Smetana se v rozhovoru pro iDNES.cz domnívá, že Rusko nejen že využije hrozbu ukončení sdílení informací jako způsob nátlaku na Washington, ale může situaci využít k navýšení limitů jaderných zbraní přiřazených ke strategickým nosičům. Podle dohody si totiž státy musí navzájem hlásit počty zbraní i jejich umístění.

Ruský prezident Putin v úterý hovořil o pozastavení účasti v dohodě Nový START. Plnilo Rusko vůbec v současné době tuto dohodu?

Je potřeba zdůraznit, že smlouva samotná neobsahuje ustavení o možném pozastavení jednou ze smluvních stran, a není tak zcela jasné, jak konkrétně bude Moskva v této věci postupovat.

Rusko už nějakou dobu částečně blokuje plnění této smlouvy tím, že neumožňuje Spojeným státům provádět inspekce smluvně vymezených zařízení a scházet se v rámci bilaterální konzultativní komise.

Ruský prezident Vladimir Putin (21. února 2023)

Je to faktický konec sdílení informací o strategických zbraních?

Po Putinově prohlášení se dá očekávat, že nejen, že nedojde k nápravě tohoto jednání, ale že se Rusko nadále nebude podílet ani na smluvně vyžadovaném pravidelném sdílení informací a notifikací souvisejících s ruským strategickým arzenálem.

V horším případě to také může znamenat rozhodnutí navýšit limity jaderných zbraní přiřazených ke strategickým nosičům - jakkoliv není zdaleka jisté, že k takovému kroku Rusko skutečně přistoupí, jelikož by to mohlo vyvolat analogickou reakci ze strany Spojených států.

Putin nicméně zatím hovoří o pozastavení, ale ne o ukončení dohody. Kam tímto krokem směřuje?

Kreml zatím neoznámil rozhodnutí ze smlouvy zcela vystoupit, což smlouva na základě přesně vymezených podmínek umožnuje. Stále je tak možné nalézt nějakou dohodu o tom, že se Rusko k plnění smlouvy vrátí. Vladimír Putin se tohoto zřejmě pokusí využít jakožto nástroje pro vydírací diplomacii směrem k Washingtonu.

Znamená to, že to znemožní kontrolu stavu a počtu strategických (jaderných) zbraní Ruska?

Velmi se tím toto snažení zkomplikuje, respektive bude omezeno na satelitní snímky a práci tajných služeb.



Putin krok dává i do souvislosti se záměrem Západu dodat Ukrajině jaderné zbraně, jak dnes uvedl.

Neexistuje důvod se domnívat, že by tento krok jakýkoliv jaderný stát na Západě seriózně zvažoval.