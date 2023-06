Světlo mění podle nálady pacientů. Jaká je nejmodernější psychiatrie v Česku

Unikátní je třeba osvětlení celé budovy, které může příznivě ovlivnit psychický stav, chování a poruchy nálad člověka.

„Světlo ovlivňuje přirozené biorytmy lidského těla a tím i hladiny hormonů serotoninu, kortizolu či melatoninu. V budově se bude měnit automaticky podle intenzity venkovního svitu. V pokojích budeme svítit i podle potřeb pacientů. Lidé s depresí potřebují více modrého světla, naopak lidé v manické fázi více žlutého,“ nastínil náměstek pro oblast duševního zdraví Centra duševní rehabilitace Martin Hollý.

V berounské nemocnici zatím fungují jedna psychiatrická a jedna psychologická ambulance. Obyvatelé Berounska, Příbramska, Hořovicka i Rakovnicka jsou obvykle hospitalizovaní na psychiatrii v Praze či Plzni. V Centru duševní rehabilitace jim bude k dispozici víc ambulancí, tři denní stacionáře (jeden pro adolescenty) a postupně až 200 lůžek.

Pětipatrovou budovu, jejíž rozlehlou dvoranu s prosklenou střechou zdobí olivovníky a fontána, čeká slavnostní otevření 20. června.

„Léčit tělo dokážeme celkem dobře, horší je to s duší. Duševních potíží rapidně přibývá. V Centru duševní rehabilitace chceme lidem nabídnout komplexní psychiatrickou a psychoterapeutickou péči v příjemném prostředí,“ řekl Sotirios Zavalianis, majitel zdravotnického holdingu AKESO, který vybudoval nové centrum asi za 1,2 miliardy korun. První skupina plánovaných pacientů tam nastoupí na několikatýdenní terapii začátkem července.

Pokud testovací provoz dopadne dobře a tým zdravotníků se rychle sehraje, od srpna začne přijímat na lůžka i dospělé akutní pacienty.

Dočkají se péče ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, televizí i lednicí.

Péči by za ně měly hradit zdravotní pojišťovny. O smlouvách na 106 lůžek už s nimi provozovatel jedná. „V souladu se schválenou Reformou psychiatrické péče preferujeme navýšení akutních psychiatrických lůžek i ambulantních služeb ve všech krajích. O nabídce společnosti AKESO bude naše pracovní skupina pro smluvní vztahy jednat v nejbližších dnech,“ potvrdil MF DNES náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Jan Bodnár. Zájem o nové partnery v oblasti psychiatrie mají kvůli dlouhým čekacím lhůtám i další pojišťovny.

„Smluvní vztahy uzavíráme bez průtahů. Neodmítáme žádného poskytovatele, který splní legislativní podmínky,“ řekl mluvčí Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Petr Kvapil. To potvrdili i zástupci dalších pojišťoven s tím, že již dostali žádost o smlouvu na akutní i následnou lůžkovou péči v oboru psychiatrie. Ale třeba zástupci pojišťovny RBP upozornili, že obdrželi jen obecnou informaci o novém zařízení bez údajů k uzavření smlouvy.

V Berouně budou mít pacienti možnost si za některé služby připlatit – například za návštěvu bazénu, sauny, tělocvičny nebo kina.

V plánu jsou také speciální léčebné programy s ubytováním v apartmánech pro samoplátce.

Rozjezd Centra duševního zdraví včetně náboru zdravotníků má na starost náměstek Hollý. V prvních týdnech slibuje tým psychiatrů, sester a dalších zdravotníků, kteří budou mít 20 celých úvazků.

„Do konce roku jejich počet stoupne na vyšší desítky. Převažovat budou většinové úvazky,“ nastínil psychiatr. To ale znamená, že odborníci, kterých je málo, budou muset jinde práci omezit nebo ukončit. Podle Hollého zatím míří do Berouna hlavně zdravotníci z Prahy, kde je pracovišť více a vzdálenost jim umožňuje dojíždět. Přestěhují se však i někteří z Moravy včetně vzdáleného Moravskoslezského kraje. Tamní pacienti by to ale pocítit neměli.

Exkurze jako kdysi do Slušovic

„Nevíme o nikom, kdo by tam šel od nás,“ shodli se šéfové psychiatrií v Brně, Ostravě i Opavě. A dodali, že novému centru fandí.

„Od revoluce psychiatrická lůžka v zemi spíš zanikala. Až v posledních letech se díky evropským dotacím zmodernizovalo, případně rozšířilo sedm pracovišť včetně naší kliniky se 109 lůžky. Ale úplně nové vzniká až teď v Berouně,“ uvedl přednosta psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno Tomáš Kašpárek. Ten je současně místopředsedou Národní rady pro duševní zdraví. „Nevím, kde shánějí personál, ale z odborného pohledu otevření nových lůžek velmi vítáme. Kolegové se chystají nabízet dobré psychoterapeutické programy. Lékaři, kteří za tím stojí, jsou pro mě zárukou kvalitní péče,“ dodal.

Zdeněk Jiříček, ředitel Psychiatrické nemocnice Opava se 700 lůžky, s nadsázkou dodal, že do Berouna budou lidé z oboru jezdit na exkurze jako kdysi zemědělci do výstavního JZD Slušovice. Leckde to totiž vypadá jako v minulém století.

„U nás máme dvou až pětilůžkové pokoje, žádný nadstandard. Na pokojích není ani sociální zařízení, natož televize či lednice,“ uvedl pro srovnání Jiříček. „Je fajn, že vzniká zařízení, které nabídne něco navíc. Věřím, že i placené služby si svou klientelu najdou,“ dodal.

Fakultní nemocnice Ostrava patří k těm, které mají od loňska moderní psychiatrický pavilon za 420 milionů, počet lůžek se zvýšil z 24 na 66, k dispozici je tělocvična i terapeutické dílny, ale bazén, sauna ani kino ne. Sociální zařízení je v pokojích, televize také, jen lednice ne.

„Placené služby nenabízíme. Věřím, že někdo by je uvítal. Beroun díky nim zřejmě zvolí i část pacientů z Prahy, kde jsou některá oddělení stará a nemocnice nemají na rekonstrukci, protože nedosáhnou na evropské fondy,“ zmínil primář ostravské psychiatrie Petr Šilhán.