Němci se potýkají s novou mutací koronaviru. Pojmenovali ji „pekelný pes“

„Situace v Česku je zajímavá. Ne všechny země si prošly klidným obdobím jako my, kdy v posledních týdnech evidujeme jasný pokles. Čísla jsou extrémně nízká, na rozdíl od Německa, Itálie či Francie, kde si prošli poměrně vysokou vlnou,“ uvedl Prymula.

Podotkl, že i přes vysoký nárůst počtu nakažených v zahraničí, se i v těchto zemích situace zlepšuje a vlna skončila. „Mezi Českem a těmito zeměmi je rozdíl v kompozicích viru, tedy variantami. U nás je to dominantně omikron a zejména varianty BA.4 a BA.5. V Německu však řeší nové varianty – BQ.1, BQ.1.1 a BF,“ sdělil.

První jmenovaná varianta BQ.1 navíc dostala nezvyklý název. „Říká se jí ‚pekelný pes‘, což je vyloženě děsivé. Těžko ale říci proč. Všechny tři varianty jsou na bázi omikronu. Osobně si nemyslím, že by byl ‚pekelný pes‘ dramaticky závažný, je podobný omikronovým variantám,“ uklidňoval.

Koronavirová situace v Česku byla pak klidnější zejména díky teplému počasí. „Právě počasí zastřelo klasický průběh toho, co jsme mohli čekat. Nyní s tím, jak se začne ochlazovat, dojde k nárůstu,“ vzkázal.

Přiblížil také, kdo by si měl před nadcházející zimní sezónou nechat aplikovat takzvaný „booster“. „Rozdělil bych to podle věku. U lidí bez rizika je to na jejich volbě. U rizikových skupin radím, aby si na booster došli. S tím, jak přijde zimní vlna, budou v riziku. Navíc proočkovanost v této kategorii stále není dostatečná. Nadále je zde obrovský počet těch, kteří čtvrtou dávku nemají. V celé společnosti jde asi o 85 procent, tedy většina populace ji nemá,“ dodal.