Rodičky mohou získat poplatek za doprovod u porodu zpět. Musí si ale stěžovat

Stížnost žena sepsala až nedávno, když jí nemocnice poslala předžalobní výzvu. „Přišlo mi absurdní, že někdo chce po rodičce, ať platí za doprovod. Já u sebe peníze neměla a partner dorazil trochu později,“ líčí žena.

Podotkla, že v balíčku byl jednorázový plášť v ceně pár korun pro otce a jednorázové pásy na monitorování děložních kontrakcí a srdeční činnosti plodu. „S tím nemá doprovod nic společného. Je povinností nemocnice zajistit vše potřebné pro rodičku,“ míní Benešová.

Když ve stejné porodnici rodila už v roce 2020, tehdy byla bez doprovodu a nic neplatila, ani pásy.

Poplatky od doprovodu k porodu postupně přestává vybírat stále více nemocnic kvůli kritice rodiček, ale i verdiktu Ústavního soudu z roku 2016. Ten jasně řekl, že přítomnost u porodu nelze podmiňovat žádnými poplatky. A podrobněji nastavil pravidla, za jakých je případně možné chtít přiměřené částky. Zmínil však, že musí jít o zdůvodněné nadstandardní služby, nikoli o jednorázové hygienické pomůcky.

Na argumentaci soudu odkázala i Lucie Benešová ve stížnosti. A uspěla. „Šlo o první stížnost svého druhu. Zhodnotil ji náš právník a uznal jako oprávněnou. Na základě jeho doporučení jsme fakturu pro pacientku vynulovali a výběr poplatků za balíček pro doprovod od 1. listopadu zcela zrušili,“ říká zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz nemocnice Roman Uhlík. Na webu porodnice sice informace o poplatku ještě je, ale brzy by měla zmizet.

I v Rakovníku poplatek zrušili

Podobně uspěla už dříve se svou stížností rodička, která chtěla po Masarykově nemocnici v Rakovníku zpět tisíc korun. Dostala celou sumu, kterou musela ještě začátkem roku platit druhá a další osoba přítomná jako doprovod na porodním sále. Teď už nemocnice peníze nežádá, ačkoli na webu ještě včera částku uváděla.

„Poplatek jsme zrušili už koncem ledna,“ říká Eva Milerová, mluvčí skupiny Primaved, do níž patří i rakovnická nemocnice. „Že na webu porodnice zůstala stará informace, je naše chyba. Rychle ji napravíme,“ ujišťuje mluvčí.

V pondělí informovala MF DNES o stížnosti na Fakultní nemocnici Motol, kterou řeší ombudsman. Nemocnice vybírá od doprovodu rodiček 688 korun. Náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti) řekl, že i tato nemocnice chce poplatky zrušit. Její ředitel Miloslav Ludvík ale ve čtvrtek MF DNES tvrdil, že ještě neví, kdy a jestli vůbec. Dodal, že nejdřív to musí konzultovat s ministerstvem a pak nechat schválit.

„S ministerstvem to řeší. My jsme proti poplatkům. Nevím, jak dlouho trvá proces v nemocnici, ale asi se to dá stihnout začátkem roku,“ míní Pavlovic.