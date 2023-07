Porod není nemoc, měli bychom do něj zasahovat co nejméně, říká primář

Rodák ze slovenského města Revúca začal po dokončení studií pracovat v Nemocnici Ostrov. Odtud se posléze přemístil do Nemocnice Sokolov. Karlovarský kraj si podle svých slov vybral proto, že jej vnímá jako region plný příležitostí.

Jak se na přání rodiček díváte jako primář porodnice?

Dřív byly porody poměrně direktivní. Jenže časy se mění. Dnes ženy chtějí stěžejní okamžik svého života více ovlivnit, více jej prožít podle svého. V sokolovské nemocnici jim vycházíme vstříc. Vedeme zde porody s minimem bezdůvodných zásahů.

Co to znamená, když se řekne přirozený porod?

Je to situace, kdy porodu necháváme vlastní tempo, neurychlujeme jej, nepodáváme léky na tlumení bolesti, pokud si to tedy žena výslovně nepřeje, ani do něj preventivně nezasahujeme. Ženě ponecháváme volný pohyb a dostatek soukromí.

Může využít míč, vak, žíněnku, sprchu, vanu, žebřiny nebo například porodní stoličku či bylinnou napářku. Žena si vybírá sama polohu k porodu a standardně probíhá bonding s miminkem (vzácný čas pro vytváření prvního pouta s novorozeným miminkem, praktikuje se ihned po porodu, kůže na kůži, maminka – miminko, pozn. red.), a to i při porodu císařským řezem.

Jak obvyklé je rodit přirozeně?

Podle mne by to v dnešní době už měla být norma. Porod s nízkým rizikem není nemoc, je to fyziologická věc a vstupovat do něčeho, co běží zcela samovolně, mi přijde jen ke škodě. Na druhou stranu je nutné říci, že při jakékoli potřebě je k dispozici tým erudovaných specialistů z řad lékařů, porodních asistentek, sestřiček. Snažíme se být k rodičkám vstřícní a otevření.

Jak moc se ženy zajímají o přirozený porod?

Je zde řada takových rodiček, které se ještě před porodem zajímají o servis, který naše porodnice nabízí, a hledají si statistiky, které se týkají přirozených porodů. A tady mohu říct, že plná polovina z našich 665 porodů proběhla bez jakéhokoli zásahu či podání léčiv. Infúzi podporující děložní činnost jsme podali 112 ženám, císařských řezů bylo 110, což je 16,5 procenta z celkového počtu porodů.

Je to jedno z nejnižších čísel v celé zemi. Statistiky ukazují, že průměrně v republice podstupuje císařský řez 25,7 procenta žen. Ještě lépe jsme na tom s nástřihy hráze. Zatímco v některých porodnicích se s tímto postupem setkají až čtyři ženy z deseti, v Sokolově pouze jedna.

Někdy však všechno nejde tak hladce. Ženy často svá přání během samotného porodu leckdy přehodnotí…

Dlouhotrvající porod ubírá ženám síly, nejvíc psychické. Rodičky se tak při pobytu na porodním sále postupně vysilují a čas hraje proti nám. Proto ve společném dialogu hledáme cestu, jak porod jemně nastartovat či podpořit.

Vycházíme přitom z předchozích zkušeností, že časový faktor je často rozhodující pro úspěšné dokončení porodního děje. Změna názoru, kdy chci přirozený porod bez jakékoliv zásahu a najednou nemůžu a jediné řešení vidím v ukončení císařským řezem, mi nepřipadá šťastná. Proto se těmto situacím snažíme předcházet.

Co může ženám v jejich těžkých chvilkách pomoci?

Při porodu udržujeme intimní, klidnou a tichou atmosféru. Nabízíme řadu postupů, mezi které patří například aromaterapie. Jedná se o příjemnou přírodní metodu, kterou využívá čím dál více žen. Vonné éterické oleje mohou napomáhat uvolnění, relaxaci, zklidnění nebo naopak povzbuzení, podporují dýchání a koncentraci.

Další metoda u nás hojně využívaná je bylinná napářka, kdy se pomocí směsi bylin a tepla uvolňují porodní cesty a zmírňuje bolestivé vnímání kontrakcí. V porodnici mohou ženy využít i metodu rebozo, kde vyškolená porodní asistentka pomocí šátku může třeba napomáhat miminku vstupovat do porodních cest, ulevit od bolestí a provádět jemnou masáž.

Mnohé ženy touží po větším soukromí. Lze se i s takovým přáním vypořádat?

Snažíme se minimalizovat kontakt rodičky s nemocničním personálem. O ženu pečuje jedna porodní asistentka, lékař na vše dohlíží. Značná poptávka je po nadstandardních pokojích, hodně využívaný je i rodinný pokoj, kde může trávit čas otec s dalšími dětmi.

Pro mnohé je důležitý i jídelníček…

Dbáme na pestrou a vyváženou stravu a přitom vycházíme vstříc přáním našich klientek, které mají různé chuťové preference i stravovací zvyklosti. Nově u nás mají ženy k dispozici snídaně formou švédského stolu. Kromě několika druhů pečiva mají k dispozici cereálie, mléčné i masné výrobky, ovoce nebo zeleninu.

Na jaře jsme zavedli novinku, která se týká obědů. Maminky na šestinedělí, které nemají nařízenou žádnou dietu, si mohou vybírat z nabídky až čtyř druhů jídel a několika příloh, zeleninového salátu či kompotu. Nově naše nemocnice zainvestovala do nápojových automatů. Staré nápojové barely na sladký a neslazený čaj jsou už minulostí.

Jak jste na tom s personálem?

Samozřejmě, vždy může být líp, ale myslím, že v současné době jsme na tom slušně. Jsme mladý tým, z plně kvalifikovaných lékařů jsem ve svých pětačtyřiceti letech na oddělení nejstarší. Chuť pracovat na změnách k lepšímu je velká. Jako největší pozitivum vnímám fakt, že všichni hodně podobně vnímáme to, kam by mělo oddělení směřovat.

Dokážeme díky tomu táhnout za jeden provaz. Trochu mne trápí, že k nám nemíří více mladých lékařů, ale zase zde máme několik šikovných kolegů z Ukrajiny, což momentální nedostatek českých a slovenských absolventů lékařských fakult alespoň trochu supluje.

V současnosti mnohé ženy mateřství oddalují. Je to podle vás v pořádku?

Ideální doba je kolem pětadvaceti let. Už při registraci v ambulanci osmnáctiletým ženám říkám, že by měly o dítěti alespoň přemýšlet. Ve třiceti letech by už moc přemýšlet neměly, to je na první těhotenství nejvyšší čas. A po třicítce už by do toho měly jít po hlavě. Musíme si uvědomit, že lidem se sice prodlužuje věk dožití, ale to okno, které příroda vyhradila pro pořízení dětí, je zejména pro ženy relativně krátké.

Spolupracujete s maminkami i po porodu?

Máme připravené nejrůznější kurzy. Například kurz masáže kojenců, nošení dítěte v šátku nebo cvičení po porodu. Velký zájem je ze strany maminek také o možnost půjčování různého vybavení, jako jsou novorozenecké postýlky nebo monitory dechu. Čerstvým maminkám nabízíme také profesionální focení miminek v porodnici. Nabízíme i laktační poradenství a domácí péči komunitní porodní asistentky. Ta může ženu navštívit už v těhotenství a pomoct jí s přípravou na porod.

Po návratu z porodnice zkontroluje zdravotní stav, poradí s kojením a hlavně ženu podpoří v roli matky v domácím prostředí. Některé pojišťovny tuto službu už proplácejí. Pozornost cílíme také na budoucí rodiče. Každé druhé úterý v měsíci se pro ně koná setkání s názvem Na kafíčko s čápem, kdy si mohou popovídat s našimi lékaři, porodními asistentkami i sestřičkami o porodu, kojení a o všem, co s tím souvisí. A samozřejmě si prohlédnout prostory naší porodnice.

Kde je možné porodnici v areálu sokolovské nemocnice najít?

Naše oddělení se nachází v pavilonu E, v jehož přízemí jsou gynekologické ambulance. Funguje tu i specializovaná urogynekologická ambulance pro ženy trpící inkontinencí či se sestupy pánevních orgánů a ultrazvukové pracoviště. Gynekologickému lůžkovému oddělení a porodnici patří třetí patro pavilonu. Disponujeme dvěma nadstandardními jednolůžkovými pokoji a sedmi dvoulůžkovými.

Porodní pokoj má k dispozici velkou koupelnu s vanou a četné doplňky, které pobyt maminkám zpříjemní. Součástí je novorozenecký box k ošetření miminka. Hned naproti máme operační sál k provedení akutního či plánovaného císařského řezu. Ve druhém patře téhož pavilonu je oddělení šestinedělí s třemi nadstandardními jednolůžkovými pokoji, jedním rodinným pokojem a čtyřmi dvoulůžkovými pokoji.

Dále máme jeden dvoulůžkový pooperační pokoj. Všechny pokoje hotelového typu jsou útulné, mají vlastní sociální zázemí a jsou vybaveny elektronikou. Součástí oddělení je novorozenecký trakt s inkubátory pro monitorování novorozenců, kteří to potřebují.