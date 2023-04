Letošní přijímačky jsou kvalitní, shodují se učitelé. Spokojení jsou i deváťáci

„Jsem rád za to, jak jsem to napsal. Mám pocit, že se mi matematika podařila hodně dobře a češtinu jsem stihl taky celou. Jsem s tím spokojený,“ hodnotil před Smíchovskou střední průmyslovou školou a gymnáziem v Praze deváťák Antonín Brejcha poté, co dojedl svačinu.

V době rozhovoru to bylo totiž přibližně deset minut, co dopsal svůj druhý test a sice z českého jazyka a literatury. „Řekl bych, že jsem si jistější v češtině, ale matematika je pro mě důležitější - hlásím se na průmyslovku,“ přemítal.

Připustil, že byl na začátku nervózní. Nevěděl totiž, do čeho přesně jde, ale jakmile uviděl otázky, obavy se rozplynuly. „Nervózní jsem trochu byl, ale jakmile jsem test začal psát a zjistil, co všechno tam je a umím to, tak ze mě stres opadl. Připravoval jsem se na testy asi půl roku. Každý víkend jsem chodil na přípravné kurzy a vždy jsme psali cvičné testy,“ říká Brejcha s tím, že čtvrteční odpoledne a večer bude věnovat odpočinku. „Připravený už jsem dostatečně,“ věří si.

Obsah testů nezaskočil ani Brejchova kamaráda Jana Dvořáka, se kterým na testech byl. I on se na ně připravoval okolo šesti měsíců. „Učil jsem se na zkoušky dlouho, takže jsem překvapený nebyl,“ popisuje. Říká, že kromě přípravy na kurzech si zkoušel ještě vyplňovat testy doma a po prvním dni si věří více v matematice. „V matematice jsem chyboval v šestnáctce, ale na to se nedá nijak připravit. Je to o náhodě a vždy je to jiné,“ vysvětluje.

Ani Dvořák se už nebude připravovat a volno využije k odpočinku. „Věřím, že zítřejší výsledek bude ještě lepší,“ říká deváťák, který se kromě Smíchovské průmyslovky hlásí i na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou Františka Křižíka.

Otázky testovaly i soustředění žáků

Podle učitele matematiky Matěje Rašovského ze ZŠ Bohumila Hrabala v Praze obsahoval test všechny zásadní položky podle rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Popisuje, že se žáci museli mít na pozoru, aby odpovídali správně na kladené otázky. „Výsledky byly požadovány v konkrétních jednotkách, základním tvaru zlomku či v zadaném tvaru. Toto velmi reflektuje žákovo soustředění se a jeho vnímání celého zadání,“ vysvětluje Rašovský.

„Testové úlohy byly dostatečně rozmanité tak, aby kvalitně selektovaly žáky. Například úloha č. 7 v sobě skrývala hned několik matematických postupů - lineární rovnice, poměr, procenta, grafy. Oproti minulým testům zde chyběl příklad na prostorové vnímání žáka. Celkově testy byly sestaveny kvalitně s úrovní obtížnosti na vysokou selekci žáků - poměrně dosti obtížné,“ hodnotí pro iDNES.cz.

Doplňuje, že v rámci sedmdesátiminutového časového limitu mohou stihnout vypočítat všechny úlohy správně jen ti nejnadanější žáci. „Přesto však testy obsahovaly dostatek úloh ze základního učiva, které by měla zvládnout většina žáků,“ uzavírá.

Učitel češtiny ze Základní školy a Gymnázia Sunny Canadian International School v Jesenici-Osnici Lukáš Smola v testu viděl typologicky podobné otázky jako loni. „Test obsahoval úlohy zaměřující se na práci s uměleckým i neuměleckým textem, studenti rozhodovali o tom, co vyplývá, či nevyplývá z textu, seřazovali ho dle textové návaznosti, vypisovali z něj pravopisné chyby či přiřazovali možnosti dle uvedeného zadání,“ hodnotí pro iDNES.cz obsah Smola.

Říká, že „pokud se deváťáci v rámci své přípravy zaměřovali kromě obsahu učiva češtiny i na typové úlohy z loňských let, nemělo je v letošním testu co překvapit.“

Čtvrteční test vnímá po obsahové stránce jako vyvážený. Kromě pravopisu, slovní zásoby, skladby, tvarosloví či komunikace řešili úlohy i z literatury. „Je zřejmě, že žádná zkouška nikdy nebude ideální, v tomto případě zřejmě nejednoho češtináře napadá, kde se hodnotí například souvislý psaný projev? Příprava na test a řešení rozmanitých úkolů však směřuje k cílům, ke kterým by čeština směřovat rozhodně měla, test je postaven komunikačně, na práci s textem a čtení s porozuměním, což vnímám velmi pozitivně,“ uzavírá.